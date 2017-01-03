Persepolis filminden günümüze ışık tutan ibretlik dersler

2007 yılında Cannes'da Jüri özel ödülü alan ve İran devrimi ile ülkede değişen hayatları anlatan Persepolis filminde, günümüz için çıkartılacak önemli dersler yer alıyor.

2007 yılında Cannes'da Jüri özel ödülü alan ve İran devrimi ile ülkede değişen hayatları anlatan Persepolis filminde, günümüz için çıkartılacak önemli dersler yer alıyor.

Cannes Film Festivalinde Jüri Özel Ödülü alan Persepolis filmi İran İslam devrimiyle değişen hayatları, devrim zamanı İran’da yaşananları yaşıtlarına göre erken serpilmiş ve açık sözlü bir kız olan dokuz yaşındaki Marjane'nin gözünden anlatıyor. Filmde Şah’ın devrilmesine destek verilmesinin ardından, radikal İslamcı kesimin politik gücü elde etmesiyle beraber kişisel hakların daraltılması, kadınlara kara çarşaf giyme zorunluluğu, muhaliflerin susuturulması ve birçok kadının hapsedilmesi gibi olaylar işleniyor. Ayrıca filmde Irak-İran savaşının toplumsal yansımalarına da değiniliyor.

Persepolis filmi toplumsal değişimler, savaş ve baskıcı rejimlerin insanların hayatını nasıl değiştirdiğine dair önemli dersler içeriyor. Filmde özgürlüklerin yitirilmesi ve savaşın toplum üzerindeki etkisi çarpıcı bir şekilde işleniyor ve film ibretlik dersler sunuyor. Persepolis filminden akıllara kazınan bu sahnede de savaş, ölüm ve şehitlerle yoğrulmuş bir şehrin insana hissettirdikleri etkileyici bir cümle ile anlatılıyor…