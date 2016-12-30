Polonya, Czartoryski koleksiyonunu satın aldı

İçinde Leonardo da Vinci'nin 'Kakımlı Kadın' eserinin de yer aldığı 86 bin parçalık koleksiyon, Polonya Hükümeti tarafından satın alındı

İçinde Leonardo da Vinci'nin 'Kakımlı Kadın' eserinin de yer aldığı 86 bin parçalık koleksiyon, Polonya Hükümeti tarafından satın alındı

Czartoryski Müzesinde sergilenen koleksiyondaki sanat eserlerinin yanı sıra 250 bin el yazması ve belgenin mülkiyeti Polonya devletine geçti.

Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Piotr Glinskiile koleksiyonun sahibi aristokrat ailenin ileri gelenlerinden Adam Karol Czartoryski arasında imzalanan anlaşmayla koleksiyon, 2,4 milyar dolar olduğu belirtilen ederinin çok altında bir fiyata devlete satıldı.

Czartoryski, hükümetin koleksiyon için teklif ettiği parayı kabul ederek devlete büyük bir bağış yaptığını ve bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.