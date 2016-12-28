Richard Adams hayatını kaybetti

Çocuk kitaplarının kahramanı Richard Adams, 96 yaşında yaşama veda etti

52 yaşında yazdığı, ‘Watership Tepesi’ isimli çocuk kitabıyla Carnegie Madalyası’nı almaya hak kazanan Richard Adams, 96 yaşında hayata veda etti.

RICHARD ADAMS KİMDİR?

Richard George Adams 9 Mayıs 1920 tarihinde Newbury, Berkshire’da doğdu. İngiliz yazar 933-1938 yılları arasında Bradfield Kolejinde öğrenim gördü. 1938’de Modern Tarih okumak için Oxford’a gitti. 3 Eylül 1939’da İngiltere’nin Almanya ile savaşa girmesi üzerine İngiliz Ordusuna katıldı, 1946’ya kadar orduda kaldı. Adams Florida Üniversite’sinde görev yapmıştır.

Yazar en çok Watership Down, Shardik ve The Plague Dogs isimli kitapları ile tanınır.Bir grup tavşanın evleri yıkıldıktan sonra yeni bir yuva arayışını konu olan kitap, 14 yayınevi tarafından reddedilmiş, ilk kez 1972 yılında yayımlanabilmişti.