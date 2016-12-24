Rıfat Ilgaz anısına dev etkinlik

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden yazar Rıfat Ilgaz, 105. doğum yılında Kartal Belediyesi tarafından yapılacak büyük bir şenlikle anılacak

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden yazar Rıfat Ilgaz, 105. doğum yılında Kartal Belediyesi tarafından yapılacak büyük bir şenlikle anılacak

Kartal Belediyesi'nin organize ettiği “Hababam Şenliği” 26 Aralık Pazartesi günü Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

HABABAM SINIFI DOSTLARI SAHNEDE

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Hababam Sınıfı”nın yaratıcısı Rıfat Ilgaz'ı, 105. doğum yılında anmak için büyük bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Usta yazar Ilgaz için “Aç Kapıyı Veysel Efendi, Hababam Gibi Şenlik Geliyor” başlığı altında 26 Aralık Pazartesi günü Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Saat 19.00'da yapılacak etkinliğe Aydın Ilgaz, Onur Akın, Hüsnü Şenlendirici, Grup Gündoğarken, Fuat Saka, Belkıs Akkale, Suat Suna, Ali Rıza Binboğa, Müjdat Gezen, Ali Altay, Cihan Yıldız, Seyfi Yerlikaya, Orhan Alkaya, Altan Gördüm, Enver Aysever ve Metin Üstündağ gibi sanat dünyamızın önemli isimleri katılacak.

Sunuculuğunu Burçin Atılgan'ın üstlendiği ve Rıfat Ilgaz'ın hayatının ile eserlerinin de anlatılacağı gecede, yorumcular Hababam Sınıfı filmlerinin unutulmaz şarkılarını ve şiirlerini canlı performansla seslendirecek. Ayrıca Yeniden Marko Paşa özel sayısı geceye katılan misafirlere dağıtılacak.

Hababam Hatırası bölümünde fotoğraf çektirebilecek, ölümsüz yazar Rıfat Ilgaz'ın fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini de gezebilecekler.