Sakıp Sabancı Müzesi’nden çocuklara yarıyılda sanat molası

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yarıyıl tatilinde eğlenceli bir deneyim yaşamak isteyen çocukları eğitici ve renkli atölye programlarına davet ediyor

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yarıyıl tatilinde eğlenceli bir deneyim yaşamak isteyen çocukları eğitici ve renkli atölye programlarına davet ediyor

Sömestr boyunca çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan SSM, Çocuk Eğitimi Programları ile 2005-2010 doğumlu tüm çocuklara birbirinden keyifli atölye çalışmaları düzenliyor.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ATÖLYELER, ÇOCUKLAR İÇİN HİZMET VERECEK

Bu kapsamda düzenlenecek Dinleme Sanatı atölyesiyle çocuklar müziği, doğayı, şehri ve kendilerini dinlemeyi öğrenerek, seslerden oluşan bir dünyaya adımlarını atacak. ‘Kendini Dinlemek’, ‘Müziği Dinlemek’, ‘Şehri Dinlemek’ ve ‘Sesi Dinlemek’ başlıklı dört farklı dersten oluşan atölyede çocuklara müzisyen Asena Akan, sanatçı Didem Erbaş ve Dila Yumurtacı eşlik edecek.

Dans Atölyesi ile dansa ilk adımlarını atacak çocuklar enerjik parçalar eşliğinde ritim, koordinasyon, denge ve beden dilini keşfedecek. Bu atölyede çocuklara Sosyal Latin Danslar Federasyon Antrenör ve Hakemi Damla Birdal ile Zumba Kids Uzman Eğitici Atakan Uğurlu eşlik edecek.

Ressam Eda Dereci'nin eşliğinde gerçekleştirilecek Bez Bebek Masalları atölyesinde çocuklar basit dikiş öğelerini öğrendikten sonra renkli kumaşlar, iplik ve kurdeleler ile kendi bez bebeklerini tasarlayacak ve onlara isim vererek kendi hikayelerini yazacaklar.

Pedagog Sibel Şengül, Ressam Malik Duran ve Heykeltıraş Gülen Eren eşliğinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek Başyapıtım Ben atölyesinde ise çocuklar, sanatçıları başyapıtları üzerinden tanıyarak eserlerin ortaya çıkma süreçlerini keşfedecek, ardından da çeşitli oyunlar eşliğinde kendi ‘başyapıtları’nı hazırlayacaklar.