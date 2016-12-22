Sakız Adası’nda İzmir rüzgarı

İzmirli ressam Eli Filidis, 11-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Sakız Adası’ndaki Homerion Kültür Merkezi’nde “Efsanevi Mavi; Ege” adlı sergiyle sanatseverlerle buluşuyor

Temelini, Filidis'in İzmir'de 2016 yılında gerçekleştirdiği “Bir Meander Masalı” adlı sergisinin oluşturduğu “Efsanevi Mavi; Ege” meander motifinden, Antik Çağ efsanelerinden ve Ege kültürlerinden esinlenilerek hazırlanmış. Görkemli uygarlıkların izlerini taşıyan Ege Denizi efsaneleriyle, mitolojik karakterleriyle Eli Filidis'in yapıtlarına konuk oluyor ve sanatseverler Troia'dan Girit'e, Atina'dan İzmir'e pek çok efsaneyi anımsama şansı buluyor.

Efsanelerle dolu Ege, uçsuz bucaksız maviliklerinde saklıyor binlerce yılın yaşanmışlığını, kültürünü, gizemini. Bazen dalgalarının köpüğünde anımsanıyor nice masalsı aşklar Helen ile Paris'inki gibi, bazen de yalnız bir adanın sarp tepelerinde selam duruyor kadim bir tapınak usulcacık eski yitik günlere. Aşklara, savaşlara, ayrılıklara, kutlamalara kısacası yaşamın her anına, başka başka uygarlıklarla, her defasında aynı konukseverlikle kucak açan Ege Denizi, Antik Çağ'ın en görkemli kültürlerinin odağında yer almış. Kimi zaman düşünürlerin, ozanların mısralarına ilham verirken, kimi zaman kralların iştahını kabartmış, kimi zaman da tanrı ve tanrıçaların güçlerini gösterdiği bir arenaya dönüşmüş. İşte böylesine görkemli bir geçmişin izlerini taşıyan Eg Denizi efsaneleriyle, mitolojik karakterleriyle Eli Filidis'in yapıtlarına konuk oluyor.

Temelini, Filidis'in 2016 yılında İzmir'de sergilenen “Bir Meander Masalı” adlı sergisinin oluşturduğu “Efsanevi Mavi; Ege” meander motifinden, Antik Çağ efsanelerinden ve Ege kültürlerinden esinlenilerek hazırlanmış. Sergideki eserlerle sanatseverler Troia'dan Girit'e, Atina'dan İzmir'e pek çok efsaneyi anımsama şansı buluyor.