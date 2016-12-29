Selami Şahin 50’nci yılını Zorlu’da kutlayacak

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı Selami Şahin, 50'nci sanat yılını kutluyor

Müzisyen ve besteci Selami Şahin, 5 Ocak Perşembe günü, Zorlu Performans Sanatları Merkezi-Ana Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

Selami Şahin, sanat hayatının 50’nci yılı konser programına Zorlu’da devam ediyor. Konser boyunca sadece kendi bestelerine yer verecek olan Şahin, sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Selami Şahin, 50’nci sanat yılı kapsamında verdiği son konserde, yazılmamışı yazmak, yapılmamışı yapmak ve sunmanın en büyük hedefi olduğunu belirterek, “Eser kalıcı demektir. Ben de bunun için uğraşıyorum. Yaptığım şarkıların, yüzyıllar geçse de unutulmamasını diliyorum” diye konuştu.