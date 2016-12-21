Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şevval Sam’dan çocuklara yeni yıl sürprizi

Şevval Sam okul öncesi çocuklar için muhteşem bir yeni yıl albümü hazırladı
14:4721 Aralık 2016
Kültür Sanat
Şevval Sam’dan çocuklara yeni yıl sürprizi
Şevval Sam okul öncesi çocuklar için muhteşem bir yeni yıl albümü hazırladı

“Nanninom” ismiyle dinleyici ile buluşacak albümde Şevval Sam bu kez sadece sesini değil, kalemini de konuşturdu ve çocuklara birbirinden güzel masallar yazdı. Özellikle yarattığı Lopitto karakteriyle çok konuşulacak albümün müzik direktörlüğünü Sarp Maden yaptı.

sevval2

Yaşadığımız dönemin yıpratıcı etkilerinden çocuklarımızı korumamız gerektiğini söyleyen Şevval Sam, albümün tanıtım metninde “Dün gece bir rüya gördüm. Mutlu şarkılar söylüyordu çocuklar. Rengârenk hayaller kuruyor, o hayallerle geleceğin resmini boyuyorlardı. Mutluydu çocuklar, sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın tadını çıkarıyorlardı. Öyle kocaman gülüyorlardı ki kahkahaları tüm yeryüzü ve gökyüzünün kalbini yıkadı” diyor ve çocukları gördüğü bu rüyaya ortak etmek istiyor.

Şevval Sam, ruhu ve mutluluğu korumanın en sağlıklı yolunun içimizdeki çocukla bağımızı sımsıkı korumak olduğunu, bu nedenle albümün, çocuklarımız kadar, bu bağı koruyan anne ve babalara da bir armağan olacağını umduğunu söylüyor.

İLGİLİ HABERŞevval Sam, sokak hayvanlarına dikkat çektiŞevval Sam, sokak hayvanlarına dikkat çekti

 

İLGİLİ HABERŞevval Sam'dan kuzulu selfieŞevval Sam'dan kuzulu selfie
Son güncelleme: 16:4621.12.2016
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar