2010 yılından bu yana soluksuz izlenen televizyon dizisi Sherlock'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dünyaca ünlü dizi Sherlock'un 4. sezonunun tarihi açıklandı. Peki Sherlock hangi tarihte başlayacak? Sherlock hangi kanalda yayınlanacak?

Sherlock 4. sezon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

2010 yılından bu yana soluksuz izlenen televizyon dizisi Sherlock'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dünyaca ünlü dizi Sherlock'un 4. sezonunun tarihi açıklandı. Peki Sherlock hangi tarihte başlayacak? Sherlock hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan İngiliz televizyon dizisi Sherlock’un 4. sezonunun yayına gireceği tarih belli oldu. 2 Şubat 2014 tarihinde 3. sezonu yayınlanan, 1 Ocak 2016 tarihinde ise yılbaşı özel bölümü yayınlanan dizi özellikle sezonların arasından geçen uzun süre nedeniyle izleyicileri tarafından merakla bekleniyor.

SHERLOCK’UN 4. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini dünyaca ünlü oyuncular Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman’ın paylaştığı efsane dizi Sherlock 1 Ocak günü 4. sezonuyla izleyici karşısında olacak. BBC’nin çok tutan dizisi Sherlock yeni sezonuyla izleyiciye yeni heyecanlar yaşatacak.

SHERLOCK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere’nin BBC One televizyonunun gözde dizisi olan Sherlock Türkiye’de bir süre önce CNBC’E’nin yerine açılan TLC kanalından seyredilebilir. Kanal diziyi İngiltere ile eş zamanlı olarak 1 Ocak tarihinde 01.00’da yayınlayacak.