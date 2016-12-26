Sokak çocukları için anlamlı çalışma

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, ÇABA Derniği ve Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, sokak çocuklarına yeni yıl hediyeleri verildi

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, ÇABA Derniği ve Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, sokak çocuklarına yeni yıl hediyeleri verildi

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA), Uluslararası Lions Kulüpleri Federasyonu öncülüğünde yapılan etkinliğe, cemiyet hayatınının tanınan isimleri de destek verdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve Özlem Zehebi’nin önderliğinde gerçekleşen etkinliğe; Ayşegül Dinçkök, Eda Kosif ve Özlem Cankurtaran da katıldı. Yeni yıl öncesi hazırlanan anlamlı çalışmada, sokak çocuklarına çeşitli hediyeler verildi.

KERİMOĞLU, KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ÇABA ve Uluslararası Lions Kulüpleri Federasyonu üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları ifade etti:

“ÇABA'nın Florya'daki merkezinde barınma ve rehabilitasyon hizmeti alan çocuklarımızı ve gençlerimizi yeni yıl öncesi sevindirmek istedik. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediyemizin; kültür-sanat, spor, sağlık, eğitim ve barınma konularındaki desteğimizi artırarak devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz. Bu konuda her zaman bizim yanımızda olarak desteklerini esirgemeyen ÇABA ve Uluslararası Lions Kulüpleri Federasyonu üyelerine çok teşekkür ederim”