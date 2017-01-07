Sömestr tatilinde Animals Musical

Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki müzikal prodüksiyonu Animals Musical, 110 kişilik dev kadrosuyla sömestr tatilini taçlandıracak

Animals Musical, 110 kişilik dev kadro, Uniq Hall’de 22 ve 29 Ocak tarihlerinde seyircisiyle buluşacak. İnsan vücuduyla entegre olan dev hayvan kuklaları, geleneksel temalar taşıyan el işçiliğiyle yapılmış benzersiz kostümleri, 4 sesli polifonik koro, uluslararası standartlardaki müziklerinin birleştiği etnik ve modern koreografiler, sürükleyici senaryosu ve rejisiyle her yaştan seyirciyi büyüleyici etkisinin içine alacak.

Asırlar boyu; aynı toprağın çocukları birbirleriyle savaştı… Nesiller değildi sadece yok olan, Afrika'nın nefesiydi… Ve bir gün kabile büyükleri bir araya gelip “Biz” olmaya karar verdi… Bundan böyle tüm kabilelerde ve hatta şehirlerde, 7 yaşına giren her birey, Afrika'nın ruhunu öğrenmek için oluşturulan “Ubhuntu*” köylerine gönderilecekti. Afrika sonunda rüya gibi bir yaşama kavuşmuştu…

Yazan & Yöneten: Ahmet KAZANBAL

Sanat Yönetmeni Hilal Arslangiray KAZANBAL

Koreograf: Niyaz BİLDİK

Kompozitör: Ahmet KAZANBAL

Dekor & Dev Kuklalar: İlayda ÇEŞMECİOĞLU

Polifonik & Etnik Koro: F. Cesur ÖZDEMİR