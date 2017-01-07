Sömestr tatilinde Animals Musical

Animals Musical, 110 kişilik dev kadro, Uniq Hall’de 22 ve 29 Ocak tarihlerinde seyircisiyle buluşacak. İnsan vücuduyla entegre olan dev hayvan kuklaları, geleneksel temalar taşıyan el işçiliğiyle yapılmış benzersiz kostümleri, 4 sesli polifonik koro, uluslararası standartlardaki müziklerinin birleştiği etnik ve modern koreografiler, sürükleyici senaryosu ve rejisiyle her yaştan seyirciyi büyüleyici etkisinin içine alacak.
Asırlar boyu; aynı toprağın çocukları birbirleriyle savaştı… Nesiller değildi sadece yok olan, Afrika'nın nefesiydi… Ve bir gün kabile büyükleri bir araya gelip “Biz” olmaya karar verdi… Bundan böyle tüm kabilelerde ve hatta şehirlerde, 7 yaşına giren her birey, Afrika'nın ruhunu öğrenmek için oluşturulan “Ubhuntu*” köylerine gönderilecekti. Afrika sonunda rüya gibi bir yaşama kavuşmuştu…
Yazan & Yöneten: Ahmet KAZANBAL
Sanat Yönetmeni Hilal Arslangiray KAZANBAL
Koreograf: Niyaz BİLDİK
Kompozitör: Ahmet KAZANBAL
Dekor & Dev Kuklalar: İlayda ÇEŞMECİOĞLU
Polifonik & Etnik Koro: F. Cesur ÖZDEMİR