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Sunay Akın ile Görçek Caddebostan’da sahnelenecek

Kağıt gemilerden emekli kaptan, izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor
18:3428 Aralık 2016
Kültür Sanat
Sunay Akın ile Görçek Caddebostan’da sahnelenecek
Kağıt gemilerden emekli kaptan, izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor

Edebiyat tarihine ismini ‘Araştırmacı Şair’ olarak yazdıran Sunay Akın, kaptanlığını yaptığı ‘Sunay Akın ile Görçek’i Caddebostan Kültür Merkezi’ne taşıyor.

sunay

Ayrıntı ustası olarak, birbirinden farklı konular arasında bulunan bağlantıları aktardığı kitaplarındaki şaşırtıcı konuları sahneye taşıyan yazar, herkesi, yaratıcı düşüneceye çağırıyor. Görçek’i izleyenler, bir arada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde kavrayacaklar.

‘Sunay Akın ile Görçek’ 20 Ocak Cuma günü 20:30’da, Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

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