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Talât Halman Çeviri Ödülü’nün sahibi belli oldu

Tâlât Halman anısına verilen “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü”nün bu yılki sahibi Ahmet Arpad oldu
18:2220 Aralık 2016
Kültür Sanat
Talât Halman Çeviri Ödülü’nün sahibi belli oldu
Tâlât Halman anısına verilen “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü”nün bu yılki sahibi Ahmet Arpad oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye'nin ilk kültür bakanı Talât Halman anısına verilen “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü”nün bu yılki sahibi Everest Yayınları etiketi taşıyan ve modern klasikler dizisinden çıkan Anna Seghers'in “Transit” adlı kitabının çevirisini yapan Ahmet Arpad'a verildi.

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Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ahmet Cemal, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ve yazar Kaya Genç'ten oluşuyor.

Ödül Töreni 20 Aralık Salı günü İKSV'de yapılacak.

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Son güncelleme: 19:4520.12.2016
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