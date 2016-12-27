Taşra Kabare’den yeni yıla özel program

Taşra Kabare’de yeni yıla rengarenk ve çılgın bir şovla "Merhaba" diyor

Sahnelerin meşhur ‘Kafası Karışık Kontrtenor’u Nuri Harun Ateş, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'lerden aryalar ve arabesk, pop, caz, alaturka şarkılarını söyleyecek. Kâh seyirci arasına dalıp sohbet edecek, kâh hikâyeler anlatacak kâh dans edecek…

Nuri Harun Ateş'in öncesinde ve sonrasında ise DJ kabininde, !f 2016 Gökkuşağı Partisi'nin en iyi drag queen'i Zakkum Kök olacak ve playlist'iyle hop oturtup hop kaldıracak. Kısacası bu yılbaşı gecesi çok eğlenceli ve unutulmaz olacak.

Tarih

31 Aralık 2016, Cumartesi

Saat

20:00 – 23:00 – DJ Zakkum Kök

23:00 – 02:00 – Nuri Harun Ateş

02:00 – 04:00 – DJ Zakkum Kök

TAŞRA KABARE – KEL ŞARKICI

Taşra Kabare'nin Eugène Ionesco'nun ‘Kel Şarkıcı' adlı oyununun kabare uyarlaması Ocak ayı boyunca her perşembe Taşra Kabare'nin kabare katında. sahnelenmeye devam ediyor. Grubun geçtiğimiz Ekim ayında prömiyerini yaptığı oyun, tuhaf garsonların, içki ve yemek servis etmek için hazır beklediği ama yüzyıllardır tek müşterinin uğramadığı tekinsiz bir kabarede başlıyor. Dengesiz bir bar patroniçesinin, yıllar önce hazırladığı ve mekandaki sineklere oynatmak istediği bir oyun vardır: Ionesco’Kel Şarkıcı'. Oyun, orkestra, yemekler, içkiler hazırdır ama ne gelen vardır ne giden…

Yazan: Eugène Ionesco

Çeviren: Ülkü Tamer- Genco Erkal

Yöneten: Serpil Göral

Oyuncular: Cemal Toktaş, Mehmet Akif Kızışar, Nergis Öztürk, Onur Dikmen, Onur Mahir, Serpil Göral, Yeliz Kuvancı

Tarih: 5 Ocak 2017, Perşembe

Saat: 21:00 (70' – Tek perde)

ÖLÜM HASTALIĞI

Taşra Kabare'nin geçen yıl büyük ilgi gören oyunu “Ölüm Hastalığı”, kışkırtıcı yapıtların usta yaratıcısı Marguerite Duras'nın aynı adlı metninden uyarlandı. “Kaybedenler Kulübü”, “Mahmut ile Meryem” gibi sinema filmleri ve “Kuzey Güney” “Analar ve Anneler”, “Bodrum Masalı” gibi televizyon dizileriyle tanıdığımız senarist, yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in tiyatrodaki ilk projesi de olan “Ölüm Hastalığı”nda Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk birlikte oynuyor. Modern edebiyatın en güçlü metinlerinden olan "Ölüm Hastalığı, anı yaşayamamak halini, insanoğlunun en temel dürtüsü üzerinden neredeyse gözle görünür hale büründürüyor.

Yazan: Marguerite Duras

Çeviren: Nilüfer Güngörmüş Erdem, Haldun Bayrı

Yöneten: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Cemal Toktaş, Nergis Öztürk

Tarihler: 6 Ocak 2017, Cuma – 20:30 / 7 Ocak 2017, Cumartesi – 16:00 (45' – Tek perde)

İYİ Kİ DOĞDUN BARIŞ MANÇO

Türkiye tarihinin en fazla ilgi çekmiş, en aykırı müzik insanlarından birisi olan Barış Manço'nun 73. doğum gününü Taşra Kabare'de kutluyoruz. 13 Ocak gecesi “Dağlar Dağlar”dan “Kol Düğmeleri”ne, “Can Bedenden Çıkmayınca”dan “Alla Beni Pulla Beni”ye pek çok klasik şarkısını ŞED yorumluyor, biz de Barış Manço için bir mum üflüyoruz.

Tarih: 6 Ocak 2017, Cuma

Saat: 22:00

ZAKKUM KÖK'LE ORGANİK ŞARKILAR

!f 2016 Gökkuşağı Partisi'nin En Güzel Drag'ı, ismi ile müsemma sahne canavarı Zakkum Kök, yılbaşında salladığı Taşra Kabare'ye geri dönüyor ve 90'ların en nadide Türkçe pop klasiklerinden oluşan playlist'iyle sizi kıvırmaya, oynamaya, bir ağızdan bağıra bağıra şarkılar söylemeye çağırıyor.

Tarih: 7 Ocak 2017, Cumartesi

Saat: 22:30

PİYANO EVİ – KÜÇÜK BİR KUKLA SÜİTİ

Oyunda, Barok ve Klasik dönemlerin efsanevi bestecileri Vivaldi, Handel, Bach, Mozart ve Beethoven'ın günlük hayatta sıkça karşılaştığımız ezgilerine kuklalar hayat veriyor. Müzik ve kukla birbirine eşlik etmek yerine birbirlerini etkileyip dönüştürerek birlikte hayat buluyor; bestecilerin farklı karakterleri ve yaşadıkları farklı zamanlar siyah ve renkli gölge, masa kuklası, sopalı kukla, ipli kukla gibi farklı kukla teknikleri ile izleyiciye yansıyor. Müzik kurgusu, orkestra, koro, opera ve solo enstrümanlar için yazılmış eserlerin piyano uyarlamalarından oluşan performans, bestecilerin tanınmış eserleriyle karakteristik özelliklerini yansıtan diğer eserlerini birlikte harmanlayarak izleyiciye sunuyor.

Yönetmen: K. Batu Ekmekçi, Çağrı Yılmaz

Kukla oynatımı: Emre Tandoğan

Tarih: 8 Ocak 2017, Pazar

Saat: 15:00 (45' – Tek perde)