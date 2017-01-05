TRT’den tepki çeken Göbekli Tepe belgeseli

TRT Belgesel kanalında yayınlanan "Suların, Ateşin ve Taşların İmparatorluğu” isimli belgesel, insanlık tarihinin en önemli yapılarından biri olan Göbekli Tepe’nin, Hz. İbrahim'in yıktığı putların yer aldığı tapınak olabileceğini ima ederek tepki çekti.

“Cazibe Merkezlerini Destekleme” programı adı altında hazırlanan belgeselde Göbekli Tepe dikilitaşlarının parçalandığı bir sahne canlandırılıyor, Göbekli Tepe’ye ait bilimsel bilgiler hatalı ve tarihlendirmeler yanlış veriliyor.

Belgeselin bu hafta yayınlanan 2. bölümünde, “Göbekli Tepe’de yer alan heykelleri Hz. İbrahim’in babası Azer’in yapmadığını kim bize söyleyebilir, ya da Hz. İbrahim’in kırdığı putların yer aldığı tapınağın Göbekli Tepe olmadığını ileri sürebilir miyiz?” yorumuyla birlikte Göbekli Tepe’de yer alan ve tapınağın en önemli dikilitaşlarından biri olan üzerinde tilki betiminin bulunduğu T biçimli dikilitaşın kırılışı canlandırılıyor.

Tüm dünyanın merak ettiği ve dünyanın belki de en önemli arkeolojik alanlardan biri olarak görülen Göbekli Tepe’nin yanlış bilgilerle hedef gösterilmesini eleştiren Aktüel Arkeoloji Dergisi Yazı İşleri Müdürü Murat Nağış, “Yakın zamanda Suriye, Irak ve çeşitli Ortadoğu ülkelerinde arkeolojik alanlar terör örgütleri tarafından birer birer yok edildi. Bu terör örgütlerinin arkeolojik, tarihsel ve kültürel alanlara yönelik saldırıları da benzer sebepler ile gerçekleştirildi. Put oldukları iddiasıyla insanlık tarihinin en önemli eserleri yerle bir edildi. Palmira, Nimrud gibi çok önemli arkeolojik alanlar, benzer bir düşünce ile yerle bir edilmişken, insanlık tarihinin en önemli arkeolojik eserlerinden biri olan Göbekli Tepe’yi putların tapınağı olarak gösterip eserlerinin yıkıldığı sahnelerin canlandırılması yanlış düşüncelere ve girişimlere sebep olabilir. Göbekli Tepe'yi yanlış bilgiler ve hatalı anlatımlarla hedef göstermek Türkiye'nin tanıtımına doğrudan zarar vermektir.” yorumunu yaptı.

GÖBEKLİ TEPE HAKKINDA

Şimdiye dek keşfedilen en erken tarihli insan yapımı kült mimari, Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Göbekli Tepe'de ortaya çıkmıştır. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce bilinçli olarak toprakla doldurulmuş ve yükseltilmiş olan bu anıtsal yapılar, son Buzul Çağının ardından, Çanak Çömleksiz Neolitik olarak adlandırılan dönemde avcı-toplayıcı gruplar tarafından inşa edilmiştir. Çanak çömleğin ortaya çıkışından bile daha erken tarihli olan anıtsal yapılar, birbirlerine duvar ve sekiler ile bağlı T-biçimli dikilitaşların içerisine yerleştirildiği dairesel duvarlar ile yapıların merkezine yerleştirilmiş iki büyük boyutlu dikilitaştan oluşur. Yapıların tümü belirli bir süre sonra bilinçli olarak toprakla doldurulmuş ve neredeyse bir mezarı andırır biçimde kapatılmıştır. Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşmeleri genellikle, su ve diğer kaynaklara yakınlık gibi elverişli çevresel faktörlerin bulunduğu alanlara kurulurken, Göbekli Tepe bilinen en yakın su kaynağından oldukça uzak bir noktadaki dağ silsilesinin en yüksek noktasında kurulmuştur. Diğer yandan, geniş bir alandan kolaylıkla fark edilebilen alan, çevreye hakim konumuyla dikkat çekmektedir. Göbekli Tepe’nin, avcı-toplayıcı toplulukların değiş-tokuş ve bağları güçlendirme amaçlarına hizmet eden düzenli toplantılar, kolektif etkinlikler ve karşılıklı olarak düzenlenen şölenler için merkezi bir toplanma yeri oluşturmak için bu noktada inşa edildiği düşünülmektedir.