Uçan Kütüphane İstanbul’a konuyor

Suriyeli ve Mardinli çocukların mutluluğuna adanan 'Uçan Kütüphane' İstanbul'da

Alman Kültür Merkezi (Goethe-Institut İstanbul) tarafından, destekleyici ‘Göç ve Uyum programı’ çerçevesinde ilk olarak Mardin'de açılan konteyner kütüphane ‘Uçan Kütüphane’nin ikincisi bugün İstanbul-Sultanbeyli'de faaliyete geçti.

Alman Kültür Merkezi'nin (Goethe-Institut İstanbul), bölge ülkelerdeki diğer enstitülerin ve yerel partnerlerin uzmanlığıyla geliştirilen ve uygulanan ‘Uçan Kütüphane’ projesi; Suriyeli ve Türkiyeli çocuklara kitaplar, el işleri, sanat, sirk etkinlikleri, filmler, oyunlar, eğitim aktiviteleri taşıyor. Uçan Kütüphane geçtiği mahallelerdeki çocuklar ve gençler için ortak bir buluşma noktası imkânı sunuyor. Çocukların ve gençlerin bireysel becerilerini geliştiren aktiviteler, aynı zamanda farklı kültürlerden akranlarıyla güvenli bir diyalog ortamı için zemin oluşturuyor. Çocukların eğitimlerine, hayal dünyalarına ve mutluluklarına adanan ‘Uçan Kütüphane’, bölgeden bölgeye uçarken çocuklara umudu, güvenli bir mekânı, arkadaşlığı ve kucak dolusu sevgiyi de beraberinde getiriyor.

Konteyner kütüphanelerin ilki Eylül 2016'dan bu yana; binlerce mülteci çocuğun çok zorlu koşullar altında yaşadıkları ve hiçbir şeyin “çocuklara özel” olmadığı Mardin'in bir ilçesinde, sosyal sirk metodolojisini geniş kitlelere yayan ‘Her Yerde Sanat Derneği’ işbirliği ile çocuklarla buluştu. İkinci kütüphane ise bugün yapılan açılışın ardından, eğitim, insan hakları ve ekoloji alanında faaliyet gösteren Yuva Derneği çalışanları, Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği'nin desteği ve uluslararası gönüllülerinin işbirliği ile İstanbul- Sultanbeyli'de faaliyete geçti.

‘Uçan Kütüphane’de çocuklar, özel yöntemlerle gerçekleştirilen Arapça ve Türkçe yaratıcı okuma etkinliklerine, el sanatları ve resim atölyelerine, tiyatro sınıflarına, haftalık eğitimsel film gösterimlerine katılıyor. Kütüphanede jonglörlük ve akrobasi eğitimleriyle keyifli zaman geçiren çocuklar, kimi zaman da bir palyaço rolüne bürünüp gülüyor, akranlarını güldürüyor. Sirk sınıfları, takım oyunları, masa oyunları gibi fiziksel aktivitelerin de gerçekleştirildiği ‘Uçan Kütüphane’ projesi kapsamında; her şehirde yüzlerce çocuk ve gence, uzman eğitmenler ve gönüllüler tarafından haftada 5 gün boyunca hizmet sunuluyor.