Uniq İstanbul, ‘Bir Delinin Hatıra Deftteri’ni ağırlıyor

Erdal Beşikçioğlu’nun son 8 yıldır kapalı gişe oynadığı tek kişilik kült oyun “Bir Delinin Hatıra Defteri” ile perdelerini açacak

Erdal Beşikçioğlu’nun sahnede devleştiği tek kişilik performansı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ 6-7 Ocak tarihlerinde, Uniq İstanbul’da sahnelenecek.

Yönetmenliğini 16’ncı Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü’nün de sahibi olan Cem Emüler’in üstlendiği, oyunda Çar Nikolay döneminde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezlenen günlük formatındaki hikayede başkahraman Popriçin’in deliliğe doğru gidişini anlatılıyor.

Günlükten hareketle toplum, sosyal statüler, ilişkiler ve dönemin siyasi yapısını masaya yatıran psikolojik içerikli bir başyapıt niteliğini taşıyor. ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ gerek Türkiye’nin kalbinde taht kuran oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun oyunculuğu gerekse yönetmen Cem Emüler’in sahnelemesiyle deyim yerindeyse ezber bozuyor.