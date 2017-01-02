Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Uyanış’ Gama Art Galeri’de

Gama Art Gallery, genç kuşağın başarılı sanatçılarından Yiğit Dündar’ın 'Uyanış' adlı sergisine 20 Ocak tarihine kadar ev sahipliği yapıyor
17:542 Ocak 2017
Kültür Sanat
‘Uyanış’ Gama Art Galeri’de
Gama Art Gallery, genç kuşağın başarılı sanatçılarından Yiğit Dündar’ın 'Uyanış' adlı sergisine 20 Ocak tarihine kadar ev sahipliği yapıyor

Klasikleşmiş dönem Rönesans ve Barok tarzının günümüze uyarlanmış daha modern anlamda yorumlanmış tarzda eserler üreten ressam, çağdaş resim sanatında figürcü ve gerçekçi arayışlar ve anlayışlar arasında kişisel bir anlatım diline ulaşmayı hedefliyor. Önemli etkilerin peşinde koşan fakat aynı zamanda kendi resminin doğasını da kaybetmeyen sanatçı her resminde konu olarak insanı ele alıyor.

uyanis

İnsan hep eylem halinde… Zamanla yarışma bir yere yetişme çabasında, bir sonrakini planlama peşinde. Bir şeyler başarmak, kalıcı eserler bırakmaya çalışmak, yarını güvence altına almak, çok çalışmak ve çok başarılı olmak gibi beklentilere sahip. Sonucunda kendi yarattığı beklentilerden yine kendi doğurduğu hayal kırıkları ile dünyaya isyan eden insan. Mutluluk geçici, huzur geçici, sessizlik geçici, kavga geçici, acı geçici. Yarattığı beklentinin hayal kırıklığı bile geçici. Herkes kendini ya da birilerini suçluyor, isyan ediyor. Bu dünyada birlik, bütünlük, tamlık, hiçbir yerde yok yaşanmıyor diye öfkeleniyor. Hâlbuki baktığımız her yerde sadece kendimizi görüyoruz. İçimizde ‘bir' olmazken dünya'nın ‘bir' olmasını bekliyor, olmayınca hüsran 'a uğruyoruz. Fark etmiyoruz ki, dünya böyle çünkü biz böyleyiz.

uyanis2

Yiğit Dündar'ın ‘Uyanış’ isimlisergisi, 20 Ocağa kadar Pazar – Pazartesi günleri hariç her gün 12:00- 19:00 saatleri arası Gama Art Gallery'de izlenebilir.

İLGİLİ HABER'İtaatkâr Bedenler' Galeri Eksen'de açılacak'İtaatkâr Bedenler' Galeri Eksen'de açılacak
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar