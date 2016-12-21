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‘Vahşet Tanrısı’ Oyun Atölyesi’nde

Kronik Kolektif tarafından sahneye konan “Vahşet Tanrısı”, eğlenceli ve düşündürücü bir tiyatro deneyimi sunuyor
13:0521 Aralık 2016
Kültür Sanat
‘Vahşet Tanrısı’ Oyun Atölyesi’nde
Kronik Kolektif tarafından sahneye konan “Vahşet Tanrısı”, eğlenceli ve düşündürücü bir tiyatro deneyimi sunuyor

Yasmina Reza'nın kaleme aldığı ödüllü oyun, 11 yaşında iki çocuğun kavga etmesinin ardından aileleri arasında başlayan tartışmanın doğurduğu ilginç olayları konu alıyor.

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“Vahşet Tanrısı”'nda, on bir yaşındaki Ferdinand Reille, Bruno Houillié’nin suratına bir ile sopayla vurur.Ancak  Bruno’nun annesi Veronique Houillié, ifadesini, “Bu eylem sonucunda üst dudakta bir şişkinlik meydana geldi, iki dişi kırıldı, soldaki kesici dişin siniri hasar gördü” şeklinde verir. Houillié ve Reille çiftleri bu olayı tatlıya bağlamak için bir araya gelirler fakat oyun devam ettikçe aile bireyleri gittikçe çocuklaşmaya başlar ve oyun bir kaos içinde sonuçlanır.

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Dramaturjisini Kronik Kolektif'in, yönetmen yardımcılığını Sezer Arıçay'ın üstlendiği oyunun, dekor ve kostüm tasarımında Hilal Polat, ışık tasarımında Utku Kara, grafik tasarımında ise Evren Erlevent imzası var.

“Vahşet Tanrısı”; 24 Aralık 2016, Cumartesi akşamı Oyun Atölyesi’ izlenebilir. Başlama saati 20:30 olan oyuna ait biletler; Oyun Atölyesi gişesinden temin edilebilir.

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Son güncelleme: 14:3921.12.2016
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