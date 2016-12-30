Vizyondaki filmler: Bu sahneyi görmemek için…

Yetenekli bir dövüşçü, söz dinlemez karakteri nedeniyle bir dövüş sanatları eğitim merkezine akıllanması için gönderilince olanlar olur. Bu hafta beyazperdeye bakın hangi filmler yansıyor.

Yetenekli bir dövüşçü, söz dinlemez karakteri nedeniyle bir dövüş sanatları eğitim merkezine akıllanması için gönderilince olanlar olur. Bu hafta beyazperdeye bakın hangi filmler yansıyor.

Dövüş sahnelerini izlerken gözlerinizi ayıramayacağınız aksiyon türündeki ‘Baaghi: Asi ve Aşık’ filminde, Yetenekli bir dövüşçü olan Ronny, söz dinlemez karakteri nedeniyle Kerala’daki bir dövüş sanatları eğitim merkezine akıllanması için gönderilir. Trende tanıştığı, yine kendisi gibi isyankar ve yetenekli Sia ile aralarında bir aşk başlar. Ancak şehrin her yerinde kuvvetli bağlantıları olan Raghav da Sia’dan hoşlanmıştır ve güzel kadını elde edebilmek için her şeyi yapacaktır. Filmin başrol oyuncuları Tiger Shroff ve Shraddha Kapoor. Yönetmen koltuğunda ise Sabir Khan oturuyor.

BİLMEDİKLERİ CANAVARIN SALDIRISINA UĞRAYINCA…

Dram film seven izleyiciler için bu hafta ‘Çin Seddi’ filmini tavsiye edebiliriz. 1Uzak Asya’ya, barutu bulup Avrupa’ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin ve Pero Tovar hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın “taotie” adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır. Filmin başrol oyuncuları Matt Damon ve Willem Dafoe. Yönetmen koltuğunda ise Yimou Zhang oturuyor.

DURUMU İYİCE KÖTÜYE GİTMEYE BAŞLAYAN ÇOCUK…

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Şeytanın Oğlu’. Filmin oyuncu kadrosunda Aaron Eckhart, Carice Van Houten, Catalina Sandino ve Mark Henry var. Filmde, 11 yaşındaki Cameron’ın içine şeytan girmiş, durumu giderek kötüye gitmeye başlayan çocuk anlaşılmayan dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemi denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman olan doktor Seth Ember’a başvurulur. Şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Cameron’ın içine giren şeytan daha önce gördüklerinden çok daha güçlüdür, bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır. Yönetmen koltuğunda ise Brad Peyton oturuyor.

PRENSES’LE OLAN DÜĞÜNÜNDEN KAÇTIKTAN SONRA…

Animasyon türündeki ‘Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası’ filminde Yağmur, Prenses’le olan düğününden kaçtıktan sonra şehirden uzaklaşmış, ancak bazı patlamalardan sonra yeniden Kurbağa Krallığı’na dönmüştür. Ancak krallığın koruyucusu Kristal Kurbağa’nın tehlikede olduğu haberleri hızla yayılmaktadır. Kral Yağmur’la birlikte hepsi kendine has yeteneklere sahip bir kurbağa takımı kurar. Yolda onlara Prenses de katılır. Ancak ormanda kaldıkları gece, Kristal Kurbağa’nın mağarasını gösteren haritaları çalınır. Önce haritayı bulmak, sonra da mağaraya giderek kraliyeti kurtaracak bilmeceyi çözmeleri gerekecektir.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.