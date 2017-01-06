Vizyondaki filmler: Eşiyle tartışıp ormana gitti ve…

Bunalımlı bir hayat yaşayan adam insanların intihar etmek için gittiği Aokigahara Ormanı'na gider ve orada sorunlarını gözden geçirerek hayata tekrardan tutunur. Bu hafta beyazperdeye bakın hangi filmler yansıyor.

Bunalımlı bir hayat yaşayan adam insanların intihar etmek için gittiği Aokigahara Ormanı'na gider ve orada sorunlarını gözden geçirerek hayata tekrardan tutunur. Bu hafta beyazperdeye bakın hangi filmler yansıyor.

İzleyenleri bir kez daha düşündürecek olan ‘Sonsuzluk Ormanı’ filminde, Bunalımlı bir hayat yaşayan ve intihar eğilimi olan Amerikalı Arthur Brennan insanların intihar etmek için gittiği Japonya Fuji Dağı yakınlarındaki Aokigahara Ormanı’na gider. Bu sırada aynı amaçla oraya gelmiş, ancak başarısız olduktan sonra ormanda kaybolmuş Takumi Nakamura ile karşılaşır. İki adam ormanda ilerlerken kendilerini sorgulayacak, bu yolculuk Arthur’un yaşamına ve karısı Joan’la ilişkisine yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır. Filmin başrol oyuncuları Naomi Watts ve Matthew Mcconaughey. Yönetmen koltuğunda ise Gus Van Sant oturuyor.

KENDİLERİNE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEYEN İKİ ADAM…

Komedi film seven izleyiciler için bu hafta ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filmini tavsiye edebiliriz. Gürkan ve Salih artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan’ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan’ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir. Yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor.

TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK VATAN HAİNİ

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Snowden’. Filmin oyuncu kadrosunda Joseph Gordon, Shailene Woodley, Melissa Leo ve Zachary quinto var. Filmde, Amerikan hükümetinin “güvenlik” adı altında e-postalara, sosyal medya hesaplarına, cep telefonu mesajlarına, hard disklere, kredi kartı ekstelerine ve hatta bilgisayar kamerasına kadar erişebildiğini öğrenen Edward Snowden, hükümet gizli hesap olmadığını ve tüm bunların gizli kanunlarla yasallaştırıldığını 2013 Haziranı’nda tüm dünyaya duyurur. Snowden o anda “Amerikan tarihinin gördüğü en büyük vatan haini” ilan edilirken aynı zamanda da bir kahramana dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda ise Oliver Stone oturuyor.

YAHUDİLERİ AVRUPA’DAN TEMİZLEME PLANI

‘Anthropoid’ filminin yönetmen koltuğunda Sean Ellis oturuyor. Savaş türündeki filmin konusu ise şöyle: 1941’in sonlarında Çekoslovakya, Nazi Almanyası kontrolündedir. Alman güçlerinin başında yer alan Reinhard Heydrich aynı zamanda Yahudileri Avrupa’dan tamamen temizleme planının arkasındaki isimdir. Sürgündeki Çekoslovak Hükumeti ve İngiliz gizli servisinin desteğiyle Jozef Gabčík ve Jan Kubiš adında iki ajan Çekoslovakya’ya gönderilir. Anthropoid Operasyonu’nun amacı, Heydrich’i öldürmektir, ancak bu güçlü adamın canını almak kolay olmayacaktır.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.