Vizyondaki filmler: Assassin’s Creed oyunu beyazperdede…

Dünyaca ünlü 'Assassin's Creed' oyununun uzun zamandır beklenen filmi bu hafta vizyonda yerini alıyor.

Macera film seven izleyiciler için bu hafta ‘Assassin’s Creed’ filmini tavsiye edebiliriz. Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya’sında yaşayan atası Aguilar’ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler’in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Templer’ın karşısına çıkar. Callum, günümüzde de varolan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır. Filmin başrol oyuncuları Michael Fassbender ve Marion Cotillard. Yönetmen koltuğunda ise Justin Kurzel oturuyor.

KIZ ARKADAŞININ KALBİNİ TEKRAR KAZANABİLMEK İÇİN…

Uzun zamandır merakla beklenen romantik türündeki ‘Dönerse Senindir’ filminde, Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet, çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin’den ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne’den de yardım isteyecektir. Filmin başrol oyuncuları Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen. Yönetmen koltuğunda ise Erol Özlevi oturuyor.

İÇİNE KAPANARAK EVRENE MEKTUP YAZAN ADAM…

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Gizli Güzellik’. Filmin oyuncu kadrosunda Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley ve Edward Norton var. Filmde, Başarılı reklamcı Howard Inlet kızını kaybettiği günden sonra hayata küsmüştür. İş arkadaşlarının onu yeniden hayata motive etme çabaları boşa gitmektedir. Sonunda Howard iyice içine kapanarak evrene mektuplar yazmaya başlar, “Sevgi”ye, “Zaman”a ve “Ölüm”e… Bunu öğrenen arkadaşları, Howard’ı yeniden hayata döndürmek için iyi düşünülmüş bir plan yaparlar, bu 3 soyut kavram, ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşısına çıkacak, Howard’a hayatla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışacaklardır. Yönetmen koltuğunda ise David Frankel oturuyor.

ŞATOYU ELE GEÇİREN BU OYUNU KAZANACAK

‘Kartopu Savaşları’ filminin yönetmen koltuğunda Jean-François Pouliot oturuyor. Animasyon türündeki filmin konusu ise şöyle: Kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen ve küçük bir köyde yaşayan çocuklar, büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. İki gruba ayrılırlar, birinin lideri 11 yaşındaki Luke, diğerininki ise yine aynı yaştaki, köye yeni gelen Sophie’dir. Sophie’nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler, tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Ancak eğlenceli başlayan iki taraf arasındaki rekabet, zamanla sürtüşmelere yol açar. Hep birlikte eğlendikleri günlere dönebilmek için yine birlikte hareket etmeleri gerekecektir.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.