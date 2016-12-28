Volkswagen Arena, Nâzım Oratoryosu’yla rekor kırdı

Volkswagen Arena, Türkiye'de çok sesli müziğin başyapıtlarından Fazıl Say’ın Nâzım Oratoryosu ile 12 bin dinleyiciyi ağırladı

Volkswagen Arena, Türkiye'de çok sesli müziğin başyapıtlarından Fazıl Say’ın Nâzım Oratoryosu ile 12 bin dinleyiciyi ağırladı

İlk konserin biletlerinin bir haftada tükenmesinin ardından yoğun istek üzerine açılan 2. güne ek olarak, 25 Aralık Pazar bir gündüz seansına daha ev sahipliği yapan Volkswagen Arena'da üç konserde de alkışlar susmadı.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın imzasını taşıyan eserde, anlatıcı solist Genco Erkal, solistler Serenad Bağcan, Güvenç Dağüstün, orkestra şefi İbrahim Yazıcı, çocuk solistler İdil Bursa, Gökçe Çatakoğlu ve Çetin Özen, Türkiye'nin en yetenekli gençlerinden oluşan Nazım Hikmet Korosu ve bu konser için özel olarak kurulan dünya çapında başarılı müzisyenlerin yer aldığı Fazıl Say Festival Orkestrası Volkswagen Arena'da seyircilere unutulmaz saatler yaşattı.

Volkswagen Arena'nın katılımcıyı içine çeken etkileyici siyah küp mimarisinde, dünya standartlarındaki güçlü akustik ve teknik altyapısı ile seyirciyle buluşan Nâzım Oratoryosu konserleri, Türkiye'de uzun zamandır bu kadar büyük klasik müzik seyircisini bir araya getirmesiyle de bir rekora imza attı.