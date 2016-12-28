‘Yeni Gazino’ geceleri Kats Sahne’de yaşanacak

Kendine has yorumu ile Balkan müziğinin önemli isimlerinden, buzuki üstadı Buzuki Orhan, 7 Ocak Cumartesi akşamı KATS Sahne’de

Kats Sahne müzikseverlere, Buzuki Orhan ve Orkestrası'nın vereceği bu coşkulu konseri ayakta ya da ‘Yeni Gazino’ konseptinde, masalı düzende izleme alternatifi sunuyor.

Müzik yaşamına 13 yaşında Yunanistan'da düğün orkestralarına buzuki çalarak başlayan Orhan Osman, nam-ı diğer Buzuki Orhan, bugüne kadar çok sayıda albüme imza attı. Buzukiye farklı bir bakış açışı kazandıran ve buzukiyi tavernalardan sıyırarak festival ve caz sahnelerine taşıyan sanatçı, hem Türkiye'de hem de yurt dışında sayısız konserler verdi. Konserlerinde buzukisiyle dinleyenleri kâh efkarlandıran, kâh coşturan Buzuki Orhan, canlı performansıyla adeta bir müzik ziyafeti sunuyor.