Yeni yılın ilk aşk filmi vizyonda

Yönetmen Bilal Babaoğlu’nun Aşık Veysel’in hayatından esinlendiği 'Aşık' filmi beyazperdede

Hüzünlü bir aşk hikayesini konu edinen filmin başrollerini Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal ve Aşık Veysel'in torunu oyuncu Yeliz Şatıroğlu paylaşıyor.

FİLMİN KONUSU

Yedi yaşında çiçek hastalığından kör olan Veysel, Esma'ya deliler gibi âşık olur. Evlenip çoluk çocuğa karışsalar da Esma âşık olmalarına izin vermez ve Mehmet ile kaçar. Bu durumu kaldıramayan Veysel, ilk kez doğup büyüdüğü yurdundan arkadaşı Kemancı Kürt Kasım'la birlikte yola çıkar. Veysel'i Âşık Veysel eden uzun ince yolculuk böylece başlar.

BABAOĞLU, KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Filmin senaristi ve yönetmeni olan Bilal Babaoğlu, filmi yapmaya iten temel amacı “Veysel'i değil aşığı anlatmak istedik” şeklinde özetliyor. “ Filmimiz bir Aşık Veysel biyografisi değil, kurmaca bir aşk hikayesidir. Karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak kendi türküsünü yakmaya çalışan bir aşığın yolculuğunu anlatıyor. Aşık Veysel, sadece ülkemize değil dünyaya mal olmuş bir ozan, onu tanıtmaya anlatmaya gerek yok. Ama hatırlatmaya ihtiyaç var: Veysel baba, bana göre aşkta hoşgörünün temsili, hoş görünün sınırlarını çizen bir aşık. Kendisini terk edip giden eşinin çorabına, gittiği yerde mağdur olmasın diye gizlice altın koyabilen bir aşığı, çağımız insanına özellikle erkeklerine hatırlatmak gerektiğini düşündüm. Çünkü aşk cinayetleri, kadına yönelik şiddet terör boyutuna vardı. Bu topraklarda dünyaya örnek olacak aşklar yaşandığını ifade eden yönetmen Babaoğlu “olunacaksa Veysel gibi aşık olmalı” dedi.

AŞIK VEYSEL’İ GENÇ BİR MÜZİSYEN CANLANDIRIYOR

Büyük ozanın gençlik yıllarına odaklanan filmde Veysel karakterini ise Türk Halk müziğinin genç yıldızlarından Emirhan Kartal canlandırıyor. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçılarından olan Emirhan da ilk kez bir sinema filminde oyunculuk yapıyor.

ÜNLÜ YILDIZ BAŞROLDE

Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı Hayat karakteriyle iz bırakan Meltem Miraloğlu, Güzelliğin On Para Etmez türküsünde “ Anılmazdı Veysel adı o sana aşık olmasa…” diye bahsedilen Veysel'in ilk eşi Esma karakterini canlandırdı.