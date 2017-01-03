Yeşilçam sevdalıları Yenimahalle’de buluştu

Yenimahalle Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kalplerden Dudaklara, Yeşilçam Klasikleri Konseri ve Tangonun Büyüsü Dans Gösterisi' Yenimahallelilerle buluştu

Yenimahalle Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kalplerden Dudaklara, Yeşilçam Klasikleri Konseri ve Tangonun Büyüsü Dans Gösterisi' Yenimahallelilerle buluştu

Kültür, sanat etkinliklerinin adresi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Kalplerden Dudaklara, Yeşilçam Klasikleri Konseri ve Tangonun Büyüsü Dans Gösterisi’ adlı etkinlikte, salonu tıka basa dolduran Yeşilçam sevdalıları, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarının Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçıları Sibel Akın, Ülker Karaman, Leyla Ayhan, Ertuğrul Sevindik ve Yalçın Yaman ile buluştuğu gecede, Yeşilçam filmlerinden kesitler de gösterildi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Yeşilçam'a damgasını vurmuş film müzikleri vatandaşların kulaklarının pasını sildi.