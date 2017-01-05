Yılın kadınları !f İstanbul’da buluşuyor

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16. kez bağımsız film tutkunlarının Türkiye’deki buluşma noktası olacak

16-26 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul'da, 2-5 Mart 2017 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir'de düzenlenecek !f İstanbul, yılın merakla beklenen filmlerinin galalarına ev sahipliği yapacak.

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde gösterilecek filmler arasında dünya sinemasının önde gelen kadın yönetmenlerinin yönettiği ve özellikle kadın oyuncuların performanslarıyla çok konuşulan yapımlar dikkat çekiyor. ‘Belle épine’ ve ‘Grand Central’ filmleriyle ödüller toplamış Rebecca Zlotowski'nin Natalie Portman ve Lily-Rose Depp'i buluşturan büyüleyici fantastik filmi ‘Planetarium’ İstanbul'da ilk kez !f İstanbul'da gösterilirken; Dogma 95 akımıyla başlayan kariyerini ‘An Education/Aşk Dersi’, ‘One Day/Bir Gün’ gibi popüler filmlerle sürdüren Danimarkalı kadın yönetmen Lone Scherfig'in Gemma Arterton ile Sam Claflin'i başrole taşıyan romantik komedisi ‘Their Finest’ ve !f seyircisinin ‘Wendy and Lucy’, ‘Night Moves’ ile de yakından tanıdığı, bağımsız sinemanın kraliçesi Kelly Reichardt'ın, Michelle Williams, Kristen Stewart, Laura Dern ve özellikle Lily Gladstone'un muhteşem oyunculuklarıyla da çok konuşulan son filmi “Certain Women”, Türkiye'de ilk kez !f İstanbul'da seyirci önüne çıkacak.