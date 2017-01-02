Yılmaz Erdoğan yeni yaşamını ‘Münakaşa’ ile anlatıyor

Ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki yeni yaşamını, tek kişilik gösterisi ‘Münakaşa’ ile anlatacak
Erdoğan, 12 yıllık aranın ardından yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.
Uzun soluklu bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşacak olan Yılmaz Erdoğan, bir yandan dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitleriyle bir yandan da kendine dair merak edilen sorulara vereceği cevaplarla seyirciyi çok komik ve ”hakiki” bir yolculuğun içine alacak.
‘Münakaşa’ 12 Ocak Perşembe akşamı, UNIQ Hall İstanbul’da sahnelenecek…