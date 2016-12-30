2016’nın son düğünü

Veda etmeye hazırlandığımız 2016 yılında evlenen ünlüler kervanına Işın Karaca da katıldı.

ÇOCUKLUK arkadaşı Tuğrul Odabaş'la hayatını birleştiren 43 yaşındaki Işın Karaca üçüncü kez gelin olma heyecanı yaşadı. Karaca'nın nikah şahidi olması beklenen Demet Akalın, kızı Hira hastalandığı için düğüne katılamadı. Kartal Titanic Business Otel'de düzenlenen nikah töreninde Karaca iki ayrı gelinlik giydi.

Çok mutluyuz!

Nikah sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan çiftten Tuğrul Odabaş, “Hayatımda tanıdığım en güzel kadınla birlikte oldum ve evlendim. Çok şanslı ve mutluyum” dedi. Işın Karaca ise, “Bize değer veren herkes burada. Biz gönülden zaten evlenmiştik ama bugün resmi olarak nikahımızı kıydık. An itibariyle Işın Karaca Odabaş’ım” diye konuştu.

Işın Karaca'nın ilk evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci evliliğinden olan Mia Doğan da düğüne katıldı. Minik Mia da annesi gibi gelinlik giyerek düğünün yıldızı oldu.