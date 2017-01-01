2017 yılına ünlü isimler sevdikleriyle girdi

Yeni yılda huzur ve mutluluk dilekleri pek çok ünlü ismin paylaşımlarda ortak nokta oldu. Sabancı'ların tercihi Monako olurken, ünlü isimler de sevdikleriyle yeni yıla merhaba dedi.

Yeni yılda huzur ve mutluluk dilekleri pek çok ünlü ismin paylaşımlarda ortak nokta oldu. Sabancı'ların tercihi Monako olurken, ünlü isimler de sevdikleriyle yeni yıla merhaba dedi.

Murat Boz – Aslı Enver

Kardeşim Benim filminin setinde başlayan aşklarıyla geride bıraktığımız yıla damga vuran Murat Boz ve Aslı Enver de hesaplarından yeni yıla dair bir paylaşımda bulundu. Taktıkları gözlük ve şapkalarıyla son derece mutlu oldukları görülen ikili, bu kareyi “Sevdiklerinizle güzel huzurlu sağlıklı aşk dolu bir yıl olsun… Mutlu yıllar” notuyla paylaştı.

İbrahim Büyükak

İbrahim Büyükak sevgilisiyle birlikte yeni yıla Macaristan’da girmeyi tercih etti. Takipçilerinin yeni yılını paylaşımıyla kutlayan Büyükak, sevgilisiyle baş başa verdiği bir kareyi paylaştı.

Banu Sağnak

Geride bıraktığımız yılın Temmuz ayında, avukat sevgilisi Çağatay Erten ile evlenen Banu Sağnak, sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu. Sağnak yeni yıla kocası ve köpeğiyle birlikte girdi. 1992 Türkiye ikinci güzeli Banu Sağnak çektiği fotoğrafı, “Sevgi her şeyi başarır 2017” notuyla paylaştı.

İdil Fırat

Oyuncu Engin Öztürk ile geride bıraktığımız yıl bir dargın bir barışık bir ilişki sürdüren İdil Fırat, eylül ayında Engin Öztürk’ün doğum günü vesilesiyle yeniden bir araya gelmişti. Fırat yeni yıl fotoğrafını bir telefon uygulamasını yüzüne uyarlayarak yapmış.

Hacı Sabancı – Özge Ulusoy

Magazin dünyasının uzun soluklu beraberliklerinden olan Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çift yeni yıla girmek için Monte Carlo’ya uçtu. Buradan paylaşımlarda bulunan Sabancı ve Ulusoy ikilisinden Özge Ulusoy paylaştığı selfie fotoğrafına, “Herkese mutlu yıllar” notunu düştü.



Sabancı’lar Monako’da

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı çiftinin yeni yıla girmek için neden Monte Carlo’yu seçtiği, Sabancı ailesinin diğer fertlerinin paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Hakan Sabancı ve Neslihan Sabancı da Monako’dan yaptıkları yılbaşı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Hakan Sabancı yaptığı paylaşıma; “Herkese sevdikleriyle beraber saglikli ve mutlu bir yıl dilerim. Ülkemiz için de barış ve huzur dolu bir yıl olsun inşallah” notunu düştü.