40’ıncı yıla özel gece

Şair-söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 40’ıncı yılını dev bir organizasyonla kutladı. ‘Ahmet Selçuk-Unutulmayan Şarkılar’ isimli albümün tanıtıldığı gece ünlü akınına uğradı.

Vatan Şaşmaz ve Saba Tümer'in sunuculuğunu yaptığı geceye albümde yer alan Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Selami Şahin, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy, Hakan Altun, Zara, Serkan Kaya, Linet, Kıraç, Kutsi, Halil Sezai,

Koray Avcı ve Yeşim Salkım gibi isimler katıldı. Geceye Ahmet Selçuk İlkan'ın 40 yıl önce sahneye ilk çıkarken kendisini takdim eden usta sunucu Halit Kıvanç'ın elini öpmesi damga vurdu.

Kıvanç, “40 yıl önce cebimdeki kağıda ismini yazmıştım unutmayayım diye ve 40 yıl sonra yine bana nasip oldu bu gece Ahmet'i anons etmek. Nice 40'ıncı yıllara” dedi.



Çanta krizi

Geceye katılan Muazzez Ersoy ile Cengiz Kurtoğlu'nun çantalı esprisi görülmeye değerdi.

Fotoğraf çektirirken çantasını birine emanet etmek isteyen Ersoy'un çantasını alan Cengiz Kurtoğlu çantayı koluna takıp, “Böyle oldu mu?” diye sorunca sanatçı dostları kahkahaya boğuldu.