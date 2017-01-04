8 kilo için 17 bin TL ödedi!

Ünlü oyuncu Emma Thompson, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın antrenörü ile çalışmaya başladı. Thompson'ın altı hafta içindeki değişimi inanılmazdı!

Uzun bir aradan sonra, yakında gösterime girecek Güzel ve Çirkin ve Yeh Din Ka Kissa filmlerinde karşımıza çıkacak olan Emma Thompson kendini spora verdi.

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın antrenörü ile çalışmaya başlayan 57 yaşındaki Emma Thompson, altı haftada 42 bedenden 38 bedene düştü. Cambridge diyetisyeni Louise Parker’in yeme düzenini de değiştirdiği Thompson, chia tohumları, lahana ve glütensiz ürünler gibi besinler tüketiyor.

Haftada altı kez 90 dakika dışarda egzersiz yapan Emma Thompson, sekiz kilo verdi. Oyuncu altı aylık pakete 4500 Euro ödedi. Yani 16 bin 785 TL.