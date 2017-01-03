Acun Ilıcalı, en çok haber olan isimler listesinde ilk sırada yer aldı

Geride bıraktığımız yıl, sanat ve eğlence dünyasından öne çıkan isimlerin listesi belli oldu.

Yıl boyunca, en çok haber olan isimlerin toplandığı listenin birinci sırasında Acun Ilıcalı yer aldı. Yarışma programlarıyla adından sıkça bahsettiren Acun Ilıcalı, medyada hakkında çıkan toplam 37 bin 989 haber ile 2016 yılı magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. İkinci sıraya Murat Boz yerleşirken, ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliğinin yanı sıra yurt içi ve dışı verdiği konserler ile sevgilisi Aslı Enver’le olan birlikteliği haberleri medyada 33 bin 312 haberle öne çıkmasını sağladı.

LİSTEDE CEM YILMAZ DA VAR

Listenin üçüncü sırasında ise geçen yıl özellikle aşk hayatı ile gündemde olan Cem Yılmaz yer aldı. Yılmaz’ın 2016 yılı içinde vizyona giren filmiyle ilgili çıkan eleştiriler ve Ebru Şallı ile yaşadığı aşk dedikoduları Cem Yılmaz’ın 31 bin 479 haberle gündeme gelmesini sağladı. Her yaptığı albümle gündem olan güzel şarkıcı Demet Akalın geçen yıl özellikle sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekerken başarılı sanatçı hakkında yıl boyunca toplam 27 bin 154 haber çıktığı belirlendi. Pop müziğin kraliçesi, usta sanatçı Sezen Aksu geçen yıl içinde 40 yıllık sahne hayatına veda ederken, yeni albüm hazırlığı yapan ‘Minik Serçe’ ile ilgili 2016 yılında çıkan haber sayısı 21 bin 246 oldu.

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