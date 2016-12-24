O Ses Türkiye yarışmasına katılan genç bir kadın yarışmacı jüri üyeleri Hakan ve Gökhan'la ilgili bir anısını paylaştı.

Acun Ilıcalı, Gökhan ve Hakan kardeşler hakkındaki bir hikayeye esprileriyle renk kattı

O Ses Türkiye yarışmasına katılan genç bir kadın yarışmacı jüri üyeleri Hakan ve Gökhan'la ilgili bir anısını paylaştı.

İkilinin, Ayvalık Ören’de yıllar önce verdiği bir konseri izlemeye gittiğini söyleyen yarışmacı Uğur Seda Boyacı, Gökhan’ın sahnede şarkı söyleyip zıplarken bir anda ortadan kaybolduğunu, sahneden düştüğünü söyledi. Bunun üzerine Gökhan’ın kardeşi Hakan da o konseri hatırladığını söyleyerek yarışmacıyı onayladı.

Boyacı’nın, Hakan’ın kardeşinin düşmesi üzerine “Ben sana kilo vermen gerektiğini söylemiştim” lafını hatırlatması üzerine Murat Boz, “Hakan eskiden beri Gökhan’ı gömüyormuş” demesinin üzerine Acun Ilıcalı da, “Hakan mezarı kapatmış” esprisini yaptı.