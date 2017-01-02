Adem Kılıççı kimdir? Milli boksör Survivor 2017’de yarışacak!

Adem Kılıççı, Survivor 2017'de yarışacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve bu sezon 11. kez düzenlenen Survivor yarışmasında ünlüler takımına milli boksör Adem Kılıççı mücadele edecek. Peki Adem Kılıççı kimdir? Nerelidir?

Adem Kılıççı, Survivor 2017'de yarışacak. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve bu sezon 11. kez düzenlenen Survivor yarışmasında ünlüler takımına milli boksör Adem Kılıççı mücadele edecek. Peki Adem Kılıççı kimdir? Nerelidir?

Adem Kılıççı, Survivor 2017 kadrosuna katıldı. 21 Ocak’ta Dominik Cumhuriyeti’nde başlayacak olan Survivor 2017 kadrosuna dahil olan milli boksör Adem Kılıççı, ünlüler takımında yer alacak. Peki Adem Kılıççı kimdir?

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıççı, 1986, Ağrı doğumlu olan Türk boksör, İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesidir. Antalya’da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders’a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3’üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Gümüş Madalya kazandı. 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazandı. 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

Olimpik Sonuçları

2008 1.turda İngiliz Billy Joe Saunders’e 14-3 yenildi.

2012 1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev’i 14-7 yendi.

2.turda Sırp Aleksandar Drenovak’ı 20-11 yendi.

Çeyrek finalde Japon Ryota Murata’ya 17-13 yenilerek elendi.

Londra Olimpiyatlarında 5. olmuştur.