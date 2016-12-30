Adı Efsane 1. bölüm 2 fragmanı izle: Ne zaman başlayacak?

Kanal D’de ‘Adı Efsane’ adlı yepyeni bir dizi başlıyor. İlk bölüm fragmanları yayınlanan Adı Efsane dizisinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer gibi ünlü oyuncuların yer alıyor. Dizinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir tarih verilmedi.
Yeni bir projeyle ekrana döneceğini müjdeleyen Beşikçioğlu, ‘Adı Efsane’ adlı dizide bir basketbol koçunu canlandıracak. Gelişmemiş bir semtte yaşayan çocukların başarı hikâyesini anlatıyor. Civaoğlu'nun senaryoyu dünyaca ünlü dizi Beyaz Gölge'ye benzetmesi üzerine Beşikçioğlu, iki dizi arasındaki tek benzerliğin basketbol topu olduğunu açıkladı.
İyi bir basketbolcuyu canlandıracak Beşikçioğlu, dönemin Avrupa maçında, İsviçreli hakemi dövüyor ve diplomatik bir kriz yaşanıyor. Sonrasında ise Beşikçioğlu'nun kriz sonrası değişen hayatı konu edilecek.
Yapım: D Yapım
Yapımcı: Müge Turalı Pak – Ayşe E. Durmaz
Drama Koordinatörü: Emel Sakarya Aksoy
Yönetmen: Devrim Yalçın
Uygulayıcı Yapımcı: Ebru Sakal
Senaryo: Tunus Taşçı, Nazlı Sunlu, Hilal Yıldız
Görüntü Yönetmeni: Kemal Sözen
Sanat Yönetmeni: Aynur Topalak
Müzik: Alpay Göltekin
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Tarık), Gökçe Bahadır (Bahar), Rojda Demirer (Seçil), Reha Özcan (Hasan), Güneş Hayat (Kevser), Bülent Düzgünoğlu (Seyfi), Cem Yiğit Üzümoğlu (Hakan), Almila Ada (Melis), Leya Kırşan (Zeynep), Baran Bölükbaşı (Fiko)