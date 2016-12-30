Adı Efsane 1. bölüm 2 fragmanı izle: Ne zaman başlayacak?

Adı Efsane 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Adı Efsane yakında Kanal D'de başlıyor.

Adı Efsane 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Adı Efsane yakında Kanal D'de başlıyor.

Kanal D’de ‘Adı Efsane’ adlı yepyeni bir dizi başlıyor. İlk bölüm fragmanları yayınlanan Adı Efsane dizisinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer gibi ünlü oyuncuların yer alıyor. Dizinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir tarih verilmedi.

ADI EFSANE KONUSU VE OYUNCULARI

Yeni bir projeyle ekrana döneceğini müjdeleyen Beşikçioğlu, ‘Adı Efsane’ adlı dizide bir basketbol koçunu canlandıracak. Gelişmemiş bir semtte yaşayan çocukların başarı hikâyesini anlatıyor. Civaoğlu'nun senaryoyu dünyaca ünlü dizi Beyaz Gölge'ye benzetmesi üzerine Beşikçioğlu, iki dizi arasındaki tek benzerliğin basketbol topu olduğunu açıkladı.

İyi bir basketbolcuyu canlandıracak Beşikçioğlu, dönemin Avrupa maçında, İsviçreli hakemi dövüyor ve diplomatik bir kriz yaşanıyor. Sonrasında ise Beşikçioğlu'nun kriz sonrası değişen hayatı konu edilecek.

Yapım: D Yapım

Yapımcı: Müge Turalı Pak – Ayşe E. Durmaz

Drama Koordinatörü: Emel Sakarya Aksoy

Yönetmen: Devrim Yalçın

Uygulayıcı Yapımcı: Ebru Sakal

Senaryo: Tunus Taşçı, Nazlı Sunlu, Hilal Yıldız

Görüntü Yönetmeni: Kemal Sözen

Sanat Yönetmeni: Aynur Topalak

Müzik: Alpay Göltekin

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Tarık), Gökçe Bahadır (Bahar), Rojda Demirer (Seçil), Reha Özcan (Hasan), Güneş Hayat (Kevser), Bülent Düzgünoğlu (Seyfi), Cem Yiğit Üzümoğlu (Hakan), Almila Ada (Melis), Leya Kırşan (Zeynep), Baran Bölükbaşı (Fiko)