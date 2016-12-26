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Adriana Lima’nın seksi fotoğrafında ayakları dikkat çekti

Sosyal medyada yaklaşık 10 milyon takipçisi olan Adriana Lima, seksi bir poz paylaştı. Ancak yaptığı açıklamayla dikkati ayaklarına çekti.
Burcu ÖZEN
09:3526 Aralık 2016
Magazin
Adriana Lima’nın seksi fotoğrafında ayakları dikkat çekti
Sosyal medyada yaklaşık 10 milyon takipçisi olan Adriana Lima, seksi bir poz paylaştı. Ancak yaptığı açıklamayla dikkati ayaklarına çekti.

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, sosyal medya hesabından bikinili, seksi bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğrafta kusursuz vücudu dışında dikkat çeken bir detay daha vardı; kirli ayakları… Zaten Lima da gelecek yorumları biliyorcasına “Kirli ayaklar umurumda değil, çünkü ben kraliçeyim” notu düştü.

KİRLİ AYAKLAR UMURUMDA DEĞİL…

adrianalima

İki çocuk annesi, 35 yaşındaki ünlü model, tanga bikini giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. “Ben Bahanialı’yım. Kirli ayaklar umurumda değil, ben kraliçeyim” notu düştüğü fotoğrafa 250 binden fazla beğeni geldi.

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Son güncelleme: 13:5726.12.2016
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