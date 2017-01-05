Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in filmlerinde kullandıkları çekyat satışa çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in filmlerinde yer alan çekyat, Ankaralı sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

Cem Yılmaz’dan aldıkları destekle ilk filmleri Çalgı Çengi’yi çıkaran Ahmet Kural ve Murat Cemcir, filmin devamını yıllar sonra çekti. Beyazperdede seyircisiyle buluşan filmde kullanılan bir aksesuarsa, internet üzerinden satış yapılmasını sağlayan bir sitede kendisine yer buldu. Sitenin ilginç ilanlar kategorisine yılın son günlerinde “Çalgı Çengi İkimiz’deki Oyuncu Çekyat Satılık” adıyla düşen bu satış dikkatlerden kaçmadı.

ÇEKYATIN SAHİBİ SATIŞA KOYDU

Film setinde kullanılan dekorlardan biri olan ‘çekyat’, Ankara'daki sahibi tarafından satışa çıkarıldı. 3 bin TL'den satışa sunduğu çekyatla ilgili ilan sahibi, ilanın açıklama bölümünde nakit ihtiyacını karşılamak üzere kendi evinin misafir odasında duran ama misafir gelmediği için hiç kullanılmayan çekyatını filmin fragmanında görünce satmaya karar verdiğini belirtiyor. Filmde çekyatın “rolünün” da çok olduğunu yazan ilan sahibi, ilk filmdeki gibi çekyatta ceset taşınmadığını, filmin vizyona girmesiyle birlikte çekyatın değerinin de artacağını da ifade ediyor. İlan sahibi ilan görseli olarak da film çekimlerinde çekyatın taşındığı bir sahneyi kullanmış.