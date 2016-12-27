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Ahu Yağtu bu kez kaçamadı

Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu, Paramparça dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Ayhan Bozkurt'la sabahladı. Daha önce üç kez İstanbul gecelerinde eğlenen ikili bu kez birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.
Emre ÇEVİK
14:3427 Aralık 2016
Magazin
Ahu Yağtu bu kez kaçamadı
Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu, Paramparça dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Ayhan Bozkurt'la sabahladı. Daha önce üç kez İstanbul gecelerinde eğlenen ikili bu kez birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

Cem Yılmaz’ın boşandığı oyuncu eşi Ahu Yağtu, rol aldığı ‘Paramparça’ adlı dizideki rol arkadaşı Ayhan Bozkurt’la eğlencede sabahladı. Saat 04.00’te Karaköy’de bulunan bir mekândan ayrılan ikili flaşların art arda patlaması üzerine panik yaşadı. Mekândan koşarak çıkan ve hızla bir taksiye binen Yağtu, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

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GAZETECİLERİ HEP ATLATMIŞLARDI

Yağtu, geçen ay aynı oyuncu ile Asmalımescit’teki Soho adlı mekânda üç kez eğlenmiş ancak her seferinde gazetecilere görüntü vermemeyi başarmıştı. Ayhan Bozkurt Paramparça dizisinde Engin karakterini canlandırıyor.

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Son güncelleme: 14:4027.12.2016
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