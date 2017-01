Akasya Asıltürkmen, yaşanan terör saldırısı sonrası duygularımıza tercüman oldu

Akasya Asıltürkmen, yaşanan terör saldırısı sonrası kaleme aldığı satırlarla dikkat çekici bir Türkiye tasvirinde bulundu. Ünlü oyuncu, "Neşemizi dondurdular" diyerek masum insanları hedef alan katillere ateş püskürdü

Geride bıraktığımız yılın kasım ayında anne olan Akasya Asıltürkmen, İstanbul’da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısı sonrasında hissettiklerini bir anne bir vatandaş olarak dile getirmiş. İşte Asıltürkmen’in son derece dikkat çekici ve üzerinde düşünülmesi gereken o satırları:

Bu sabah buluşmak için sözleşmiştik. Yeni yılın ilk gününde bebelerimizi tanıştıracak, hasret giderecektik. Onlar birkaç aydır Londra’da yaşıyorlar. Yılbaşı için döndüler. Onlarınki tesadüf ama bir sürü arkadaşım yurtdışına ya taşındı, ya da taşınmanın yollarını arıyor. Şu güne kadar düşüncem başka Türkiye olmadığı, o yüzden sahip çıkmamız gerektiği yönündeydi. Ama dün gece, tam da bir nebze kendimizi dualar, dileklerle teselli etmişken, bir gece klübünde kendi halinde eğlenen insanları taradılar bu sefer. Tekme boş karnıma geldi. Toparlayamadım. O yüzdendir bu fotoğrafta birbirini çok seven, süt kokulu bebelerini kucaklarına almış çiftlerin böyle buruk gülümsemesi. Neşemizi dondurdular. Ne düğünümü, ne doğumumu, ne de bebeğimle geçirdiğim ilk yılbaşını anladım.

“ÇÜRÜK DİŞ GİBİ SIZLANMAYA RAZI MISIN”

Bunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Kimseye düşmanlık etmedim ben, kötülük düşünmedim. Öyleyse neden korkuyorum havai fişeklerden? Neden aylardır binbir zorlukla kurduğum işimi yapamıyorum? Ben niye sineye çekiyorum o tuhaflıkları? Çok değil, beş sene önceki hayatıma dönsem yeter. Fazla şey mi istiyorum? Ben mi duyarsızlık yaptım, yoo… Tepki gösterilmesi gerektiği zaman susmadım. Her zaman bir tavrım oldu. Susmadıysam niye sıra bana geldi? Bak güzel kardeşim; biz yine bir şekilde gideriz buralardan. Yol yordam biliyoruz. Sen ne yapacaksın? Halep’i de gördük hani, perişan halini daha yedi sene önce güzelce yaşayan insanların. Hala aynı masala mı inanmak istiyorsun? Başka ülkede hayat kuracağına inanan kesimden kardeşlerim ya siz? Yahudilerin bunun için bir kelimesi var, yaşarken ölmek anlamına gelen. Diyelim ki başka ülkeye gidip yerleştin can havliyle, yapabilecek misin? İkinci bir hayata alışacak mısın? Zorunlu göç başkadır. Gezmeye dolaşmaya benzemez. Her sabah memleketinin sokaklarını hayalet gibi dolanmaya, her haberde çürük diş gibi sızlamaya razı mısın? Eğer “yok, olmaz” diyorsanız kardeşlerim, bir an önce silkelenip birbirimize sahip çıkalım. Başka İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Diyarbakır, Adana, İzmir, Konya, Isparta, Mardin yok. Bizim bizden başka kimsemiz yok. #stoptheviolence #peace #birlik #beraberlik