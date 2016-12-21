Akilah Azra Kohen kimdir?

Akilah Azra Kohen'in meşhur üçleme kitabı Fi Çi Pi, yakın zamanda dizi olarak ekranlara gelecek. Kadrosu belli olan dizi 60 dakikalık bölümlerden oluşacak.Peki Azra Kohen kimdir? Nerelidir?

Azra Kohen’in yazdığı Fi Çi Pi üçlemesi diziye dönüşüyor. Kadroda yer alan Serenay Sarıkaya tarafından “Yok böyle kadro, açılın geliyoruz” diyerek duyurduğu Fi Çi Pi dizisi 13 bölümden oluşuyor ve her bölüm 60 dakika sürecek. Mehmet Günsür, Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç isimleri dizide yer alacak. Dizi internette site üzerinde yayınlanacak. Peki Azra Kohen kimdir? Fi Çi Pi kitapları ne zaman çıktı, konuları nedir?

AKİLAH AZRA KOHEN KİMDİR?

Türk yazar ve psikolog, Akilah Azra Sarızeybek Kohen 1979 yılında İzmir’de doğdu. Kohen, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olduktan sonra eğitim hayatına Kanada Ottawa Üniversitesi’nde, Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümü ile devam etti. Liverpool Üniveristesi’nde Davranış Bilimleri dalında uzmanlık yapan Akilah Azra Sarızeybek Kohen iyi derecede İtalyanca ve İngilizce biliyor.

Asıl adı Azra Sarızeybek olan yazar, Akilah ismini mahlası olarak kullanıyor. 2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten sonra ‘Kohen’ soyadını alan yazar; 2009 yılında bir erkek çocuğu sahibi oldu.

Fİ

Sanatçının ilk eseri Fİ 2013 yılında Goa Basım Yayın tarafından, mahlası olan Akilah yazar ismi ile basılmıştır. İkinci ve sonraki basımlar Destek Yayınları tarafından Ağustos 2014 ve sonrasında basılmaya devam edilmiştir. Sloganı “Bu hikayenin sadece inanılamaz tarafları gerçektir” olan kitap 600 sayfa olarak basılmıştır. Yazar, kitabın ismi ‘Fİ’nin altın orandan geldiğini ifade ediyor. Fİ’de ihtirası anlattığını söylüyor.

Çİ

İkinci kitap olan Çi ilk olarak Destek Yayınları tarafından Temmuz 2014’te basılmıştır. Sloganı “İyi bir hikaye asıl bittiğinde başlar” olan kitap 300’ün biraz üzerinde sayfa sayısıyla ilk kitabın neredeyse yarısı uzunluktadır. İnsan enerjisi anlamına gelen Çİ’de, motivasyonunu kaybetmiş bir insanlık anlatılıyor.

Pİ

Üçüncü ve serinin son kitabı olan Pi ‘nin birinci baskısı Temmuz 2015’te Destek Yayınları tarafından 50.000 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Sloganı “Bu hikaye burada bitecek ve sen başlayacaksın” olan kitap 700 sayfa olarak basılmıştır.

AEDEN

Yazarın son kitabı olan Aeden 2016 yılında 616 sayfa olarak basıldı. Fantastik kurgusu olan Aeden, sakinlerinin kendi mükemmel versiyonlarına ulaşabilmeleri için onları her anlamda beslemek üzere “Usta” tarafından dizayn edilmiş, mükemmelliğe adanmış bir gezegenin adıdır aynı zamanda. Bilimsel verilere dayandıralarak yazılan kitapta insan yaşamının gelişmesi heyecanlı ve sürükleyici bir dille anlatılmıştır.