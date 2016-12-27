AKP Milletvekili’nden Ebru Yaşar ve eşine meclis kartı kıyağı

Ebru Yaşar ve eşi dün Etiler'de buluşup yemek yedi. Çiftin özel şoförlü otomobillerinin ön camındaki 'TBMM Milletvekili Ek Giriş Kartı' dikkat çekti. Kartın AKP Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu adına düzenlendiği görüldü.

Şarkıcı Ebru Yaşar, dün eşi birlikte Etiler’deydi. Özel şoförünün getirdiği dönercide Yaşar, eşi Nejat Gülseven’le buluşup döner yedi. 7 buçuk aylık hamile olan sanatçı, mekân çıkışı şoförünün kapısını açtığı Mercedes S 350 model ultra lüks otomobiline binerken objektiflere takıldı.

Fotoğraflar: Mustafa Kızgınyürek

MENAJER KARTI AÇIKLAYAMADI

Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan şarkıcının eşi Nejat Gülseven’e ait olduğu öğrenilen otomobilin ön camında ‘TBMM Milletvekili Ek Giriş Kartı’nın bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. Kartın, AK Parti Batman Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu tarafından sağlandığı öğrenildi. Sözcü.com.tr, konuyla ilgili olarak görüşünü almak üzere telefonla Ebru Yaşar’ın menajerine ulaştı. Menajer önce bilgi vermekten kaçınırken, “Bunu haber yapmasak olmaz mı?” ricasında bulunmayı da ihmal etmedi. Ancak birkaç saat sonra arayıp, “Lütfen yanlış bir şey yazmayın. Mehmet Nezir Nasıroğlu, Nejat Bey’in dayısı olur” dedi. Nasıroğlu’nun Gülseven’in gerçekten dayısı olup olmadığı ise öğrenilemedi.

KARTI OLMAYAN ARAÇLAR MECLiS’E GİREMİYOR

TBMM Güvenlik Yönetmeliğine göre ‘Araç Giriş Kartı’ olmayan araçlar kesinlikle TBMM Yerleşkesine alınmıyor. Milletvekillerinin özel araçları için “Sivil Savunma Uzmanlığı” tarafından ‘Araç Giriş Kartı’ düzenleniyor. Bu hizmet, Karşılama ve Danışma Bürosu’nda ilgili birim tarafından yerine getiriliyor.

MECLİS’İN İTİBARI ZARAR GÖRÜR İDDİASI

Bir süre önce Ek Giriş Kartları’nın güvenlik sorunu teşkil ettiği ve ilgisiz kişiler tarafından kullandığı gündeme gelmiş, bu kartı taşıyan araçların uygunsuz ortamlarda görüldüğü ve Meclis’in itibarının zarar gördüğü ileri sürülmüştü.