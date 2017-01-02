Aleyna Tilki’nin yılbaşı tarzı

Yılbaşı gecesi Bakü'de konser veren Aleyna Tilki, kendisine özel dikilen kırmızı mini bir elbise giydi.

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, yılbaşı gecesi Bakü’de konser verdi. Geceye özel kıyafet tasarlatan Tilki, kırmızı parlak elbisesi ve iki yandan yarım topuz yaptığı saçlarıyla göz doldurdu.

16 yaşındaki Tilki, Olimpiyat Stadı’nda verdiği konser sonrası sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa; “Bakü’deki konserimiz çok güzeldi. Keşke konser sonrası da güzel haberler duysaydık” notu düştü.