Aleyna, terörü mikroplara benzetti ve sordu…

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan isimlerinden olan ve 18 yaşın altında olması sebebiyle bakanlıkları da harekete geçiren Aleyna Tilki, yılbaşında Bakü'de sahne aldı.

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan isimlerinden olan ve 18 yaşın altında olması sebebiyle bakanlıkları da harekete geçiren Aleyna Tilki, yılbaşında Bakü'de sahne aldı.

Gerek yaşının küçüklüğü ve gerekse yaşadığı aşklarla büyük dikkat çeken Aleyna Tilki, Bakü’de sahneye çıktı. Hayranlarıyla buluştuğu gecede kostümüyle de dikkat çeken Aleyna, hesabından yaptığı paylaşımda gece için teşekkür ederken aynı zamanda yeni yılın ilk saatlerinde Reina’da gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında da yorumda bulundu.

“HASTA OLUNCA MİKROPLARI LANETLİYOR MUSUNUZ?”

Geride bıraktığımız yıl yaşanan çok sayıdaki terör eylemi sonrasında olayı lanetleyen yetkililere seslenen Tilki, “Umarım yeni yılımız başladığı gibi devam etmez… En büyük dileğim… Siz hasta olunca mikropları lanetliyor musunuz? Yoksa tekrar hasta olmamak için önlem mi alıyorsunuz?” sorusunu sordu.

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