Ali Ağaoğlu’ndan, kızına 60 milyonluk düğün!

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu kızını evlendirdi. Sena Ağaoğlu, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün töreninde işadamı Mustafa Kırcal'ın oğlu Koray Kırcal'la nikâh masasına oturdu.
Görkemli düğün töreninde genç çiftin nikâhını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı. Nikâh şahitliklerini ise Hüseyin Ağaoğlu, Nurcihan Özhabeş, Mustafa Sadık Özhabeş, Ümran İnal ve Süleyman Kırcal yaptı.
Sena Ağaoğlu, kınada olduğu gibi düğünde de dünyaca ünlü moda tasarımcısı Zuhair Murad'ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Fiyatının 300 bin Euro olduğu söylenen gelinlik, ihtişamıyla son dönemde ünlüler dünyasında tercih edilen en dikkat çekici gelinliğiydi… Düğünün toplam maliyetinin ise 60 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. Ağaoğlu’nun, kızının düğünü için milyonlarca lira para harcaması, sosyal medyadan da tepkilere sebep oldu.
Öte yandan ünlü işadamı, damadına servet değerinde bir düğün hediyesi verdi. Ağaoğlu, Emirgan'dan aldığı üç katlı bir köşkün tapusunu damat Kırcal'a teslim etti. Köşk, sekiz milyon dolarlık fiyatıyla dudak uçuklattı.