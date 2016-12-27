Ali Ağaoğlu’nun damadı Koray Kırcal kim?

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu kızını evlendirdi. Damat, eşine 3 milyon TL'lik yüzük taktı.

Ağaoğlu kızı ve damadına pahalı hediyeler verirken, damadın ailesi de hiçbir masraftan kaçınmadı. Ali Ağaoğlu’nun damadı Koray Kırcal’a dair merak edilenler ortaya çıktı.

Koray Kırcal, düğünde eşi Sena Ağaoğlu’na 3 milyon TL değerinde 12 karatlık tek taş yüzük taktı.

İşte Kırcal ailesinin bilinmeyenleri:

– Koray Kırcal; Bursa’nın ileri gelen ailelerinden MSN Yapı’nın patronu Mustafa-Hülya Kırcal’ın oğulları.

– Dünürü gibi inşaatçı olan, oğlunun düğünü için kesenin ağzını sonuna kadar açan Mustafa Kırcal, 23 yaşındaki gelinine yaşı kadar, yani 23 kilo altın taktı!

– Hülya Hanım ise gelinine yaklaşık 1 milyon Euro’luk mücevher hediye etti.

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