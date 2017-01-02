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Alişan, Çağla Şıkel’in doğum gününü şu satırlarla kutladı

Alişan, yıllardır arkadaş olduğu Çağla Şıkel'in yeni yaşını samimi bir paylaşımla kutladı: " İyi ki doğdun gudum, iyi ki seni tanımışım"
13:482 Ocak 2017
Magazin
Alişan, Çağla Şıkel’in doğum gününü şu satırlarla kutladı
Alişan, yıllardır arkadaş olduğu Çağla Şıkel'in yeni yaşını samimi bir paylaşımla kutladı: " İyi ki doğdun gudum, iyi ki seni tanımışım"

Çağla Şıkel ve Alişan arasındaki arkadaşlık 12 yıldır devam ediyor, Alişan bu dostlukla ilgili olarak son derece duygusal ve sevgi dolu satırlar yazdı. İşte Alişan’ın Çağla Şıkel’in doğum günü sebebiyle paylaştığı o yazı: “Sene 2004 gudumla tanıştığım yıl.. Belki sadece bir dizi olarak başladı arkadaşlığımız ama 12 yıldır dost olduk, kardeş olduk, sırdaş olduk ve yıllardır gudumla aynı ekmeği paylaşıyoruz… Seni ne kadar sevdiğimi ve hayatımda nasıl bir yerin olduğunu sen biliyorsun gudum. Sana yeni yaşın için Allah’tan dilediğim çocuklarınla ve sevdiklerinle inşallah en guzel senen olsun. İyi ki doğdun gudum, iyi ki seni tanımışım, iyi ki hayatımdasın… Seni çoooook seviyorum”

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Son güncelleme: 14:1802.01.2017
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