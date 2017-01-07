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Aman İbo görmesin!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'nda sevgilisi Levent Dörter ile tartıştı. İkilinin sinirli halleri dikkat çekerken Dilan Çıtak'ın bir ara ağladığı görüldü
Mustafa KIZGINYÜREK
00:517 Ocak 2017
Magazin
Aman İbo görmesin!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'nda sevgilisi Levent Dörter ile tartıştı. İkilinin sinirli halleri dikkat çekerken Dilan Çıtak'ın bir ara ağladığı görüldü

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter'le Nişantaşı’nda görüntülendi. Otomobilin içinde tartışan çiftin gergin diyaloğu dakikalarca devam etti.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Öfkeyle araçtan inen Dilan Çıtak’ın ağladığı görülürken sevgilisi Levent Dörter ise hızla uzaklaştı. Sakinleşmeye çalışan Çıtak telefonla ulaştığı sevgilisini geri çağırdı. Dörter dönüp Dilan Çıtak’ı aldı ve uzaklaştı. İkilinin birlikteliklerine İbrahim Tatlıses’in onay vermediği uzun süredir konuşuluyor.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

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