Aman İbo görmesin!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter'le Nişantaşı’nda görüntülendi. Otomobilin içinde tartışan çiftin gergin diyaloğu dakikalarca devam etti.
Öfkeyle araçtan inen Dilan Çıtak’ın ağladığı görülürken sevgilisi Levent Dörter ise hızla uzaklaştı. Sakinleşmeye çalışan Çıtak telefonla ulaştığı sevgilisini geri çağırdı. Dörter dönüp Dilan Çıtak’ı aldı ve uzaklaştı. İkilinin birlikteliklerine İbrahim Tatlıses’in onay vermediği uzun süredir konuşuluyor.