Anne 10. bölüm 2. fragmanı izle: Melek’ten Zeynep’i ağlatan şok sözler!

Anne 10. yeni bölümü 2. fragmanı izleyenleri şok etti. Şule tarafından okul çıkışında ellerinin arasından alınan Turna'ya ulaşmak için varını yoğunu ortaya koyan Zeynep, en sonunda emeline kavuşur. Fakat beklemediği bir süprizle karşılaşır. Turna kendisine soğuk davranmaktadır. Günler sonra kendisine "Zeynep öğretmenin" diye hitap eden Turna söylediği şok sözler ile Zeynep'i ve fragmanı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte Anne 10. bölüm 2. fragmanı...

Anne 10. yeni bölümü 2. fragmanı izleyenleri şok etti. Şule tarafından okul çıkışında ellerinin arasından alınan Turna'ya ulaşmak için varını yoğunu ortaya koyan Zeynep, en sonunda emeline kavuşur. Fakat beklemediği bir süprizle karşılaşır. Turna kendisine soğuk davranmaktadır. Günler sonra kendisine "Zeynep öğretmenin" diye hitap eden Turna söylediği şok sözler ile Zeynep'i ve fragmanı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte Anne 10. bölüm 2. fragmanı...

Anne dizisi 10. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Salı akşamları Star TV’de ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü yarın akşam ekranlara gelecek. Son bölümde Zeynep, Turna’yı görebilmek için Cengiz’in kendisinden para istemesine göz yummuş, ne kadar bulabildiyse vermişti. Bu çabalarının sonunda Cengiz ve kardeşi sonunda Zeynep ile Turna’yı bir parkta buluşturur. Fakat Turna değişmiştir ve öğretmenine karşı soğuk davranmaktadır. Turna’nın “Melek olmayı özlemişim” demesi ve hiç sarılmaması Zeynep’i şok etkisi yapar. Bu suskunluğunu onlardan korktuğuna yoran Zeynep öğretmen gözyaşlarına boğuldu. İşte Anne 10. bölüm 2. fragmanı…

ANNE 10. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

ANNE 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Anne dizisi 9. son bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Şule’nin Melek’i alıp götürmesi sonrasında hem Turna hem Zeynep adeta yıkılmışlardır. Melek, Şule’nin yanında sessizliğe bürünmekte ve hiç konuşmamaktadır. Zeynep ise bütün hatayı kendine bulmakta ve anneliğini sorgulamaktadır. Zeynep içine düştüğü bu çaresizlikte Rıfat’tan ve Cengiz’den Melek’in yerini öğrenmek ister fakat bütün parasını kaptırır. Şule ise Melek’i Zeynep’le telefonda konuşurken yakalar ve soluğu karakolda alır. Şule, Zeynep öğretmen için çocuk kaçırması ihbarında bulunur. Anne 9. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten online olarak seyredebilirler.

Anne 9. Son Bölüm İzle (Star TV 20 Aralık Salı)

Turna'nın okul önünde Şule tarafından apar topar götürülmesiyle Zeynep mahvolur; ancak yapabileceği fazla bir şey yoktur, ne de olsa Turna Şule'nin öz kızıdır. Turna'dan bir haber alabilmek için her yolu deneyen Zeynep, Ali'den Şule'yi bulmasını ister. Ali her yerde Şule'yi ararken Duru da onun peşine takılır.

Bir yandan Gamze'nin Mert'le yaşadığı sorunlarla ilgilenmeye çalışan Cahide bir yandan da Zeynep'in perişan haline üzülür, ancak Şule'nin Turna'yı geri almasının doğru olduğunu düşünmekte ve bu duruma içten içe sevinmektedir.

Şule kızıyla eski mutlu günlerine dönmek için uğraşır. Ancak Turna yaşadığı olayın etkisiyle içine kapanır ve Şule ile tek kelime konuşmaz. Bu arada Cengiz de Turna'nın gelişiyle iyice gerilir, çocuğa eziyet etmekten geri durmaz. Ortalığın toz duman olmasını fırsat bilen Rıfat ise Zeynep'ten para sızdırmaya başlar. Turna'dan haber alabilmek için yanıp tutuşan Zeynep bu tuzağa düşer.

Tüm bunlar olurken Şule'nin çalıştığı pavyonu bulan Gönül onun karşısına çıkar. Bu beklenmedik misafire tepkili davranan Şule ise onun sözleriyle allak bullak olur. Sonunda yaşadıklarına ve kızının uzaklığına dayanamaz, Turna'yı da alıp Zeynep'i şikâyet etmek üzere karakola gider. Orada onu büyük bir sürpriz beklemektedir.