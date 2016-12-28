Anne 10. Son Bölüm İzle: Zeynep’e büyük şok! Turna’yı kim kaçırdı?

Anne dizisi son bölümü dün akşam yayınlandı. Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı Anne dizisi 10. bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Zeynep, Gönül hanımın yıllar önce kendisini terkeden annesi olduğunu öğrendi. Zor bela bir parkta buluştukları Turna'nın kendisine karşı tavırları karşısında ikinci şoka uğrayan Zeynep'i daha büyük bir süpriz beklemektedir. Yine Gönül hanımın yardımıyla öğrendiği adrese göre gittiği Rıfat'ın evinde karşılaştığı sahne Zeynep'i dumura uğratır. Anne 10. son bölümün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

Anne dizisi son bölümü dün akşam yayınlandı. Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı Anne dizisi 10. bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Zeynep, Gönül hanımın yıllar önce kendisini terkeden annesi olduğunu öğrendi. Zor bela bir parkta buluştukları Turna'nın kendisine karşı tavırları karşısında ikinci şoka uğrayan Zeynep'i daha büyük bir süpriz beklemektedir. Yine Gönül hanımın yardımıyla öğrendiği adrese göre gittiği Rıfat'ın evinde karşılaştığı sahne Zeynep'i dumura uğratır. Anne 10. son bölümün tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

Anne 10. son bölüm dün akşam Star TV ekranlarına gelirken izleyiciler yeni gelişmelerle ile karşı karşıya geldi. Şule’nin Melek’i almasında sonra büyük bir istekle onu geri almaya çalışan Zeynep, bu konuda Cengiz ve Rıfat’ın dediklerini yerine getirmek zorunda kalır. Zeynep, Turna’yı geri alabilmek için istedikleri para için Gönül hanımdan yardım ister fakat paranın nereden geldiğini öğrenince şok olur ve anında vazgeçer. Bir şekilde Cengiz’i ikna edip Turna ile bir parkta buluşur. Fakat Turna, Zeynep’e ters davranarak “Melek olmayı özlemişim” der. Bu olayla şok olan Zeynep, yine de Turna’yı almak için Cengiz ve Rıfat ile konuşur. Gerekli parayı toplar. Yine Gönül hanımın yardımı ile Rıfat’ın adresini öğrenir. Zeynep’in Turna’ya kavuşma heyecanıyla gittiği Rıfat’ın evinde gördükleri karşısında nutku tutulur. Şule, Rıfat ve Cengiz öldürülmüş, Turna kaçırılmıştır? Peki Turna’yı kim neden aldı? Anne 10. son bölüm tamamını haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. İşte Anne dizisi son bölümde Zeynep’in karşılaştığı şok sahne…

ANNE 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep’in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule’nin Turna’yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna’yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz’in ödemesini ister. Cengiz’in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep’ten büyük bir meblağ ister. Turna’ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep’e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül’deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide’yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat’ın evine giden Zeynep’i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.

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